Сотрудник МИД Польши: Хуже Волынской резни – украинская неблагодарность

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Украина забывает, что, чем бы ни закончился конфликт, Польша всегда будет рядом, в отличие от Франции, Германии и США. Владимир Зеленский об этом позабыл, позволив в ООН выпады по поводу медленной поставки оружия или блокирования украинской продукции на границе.

Об этом в эфире телеканала «Белсат» заявил руководитель Центра Восточной Европы Варшавского университета, председатель польской части Форума польско-украинского партнёрства при МИД Польши Ян Малицкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Споры о Волынской резне не оказались таким уж ужасным препятствием. Конечно, Польша была бы счастлива, если бы, наконец, закрыла этот вопрос, то есть, Украина разрешила эксгумацию жертв, построила мемориальные кладбища, если бы в украинских учебниках это преступление было бы названо по имени. Но заключению договора о сотрудничестве мешает не Волынь, а международная политика. Например, речь президента Зеленского в ООН нанесла большой вред нашим отношениям. Она стала шоком для польской политики в целом, она дала понять польскому правительству, что в политике нет такого понятия, как благодарность. Изначально нас сбило с толку то, что мы получали невероятное количество тёплых, сердечных жестов с украинской стороны, причём, на самом высоком уровне», – сказал Малицкий.

Он отметил, что НАТО не будет вечно заботиться об Украине.

«Политика Германии и Франции по отношению к Украине всегда будет связана с их политикой в отношении России, Украина – лишь часть более широкого процесса. Мы рассуждаем так: после многих лет войны Франция, Германия и даже США не будут постоянно заботиться об Украине, она перестанет находиться в фокусе их политики, и через несколько лет у Украины снова останется только Польша», – добавил поляк.