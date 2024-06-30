Сотрудник МИД Польши: Нам нисколько не обидно слыть тявкающими шавками США

Вадим Москаленко.  
30.06.2024 20:40
  (Мск) , Варшава
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Дзен, Общество, Политика, Польша, Пропаганда, Россия, США, Украина


Зависимость польской политики от США – это «кремлёвская пропаганда», однако американцы – главные в НАТО, поэтому Варшава, в первую очередь, руководствуется мнением Вашингтона.

Об этом в эфире телеканала «Белсат» заявил  руководитель Центра Восточной Европы Варшавского университета, председатель польской части Форума польско-украинского партнёрства при МИД Польши, отпетый русофоб Ян Малицкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Зависимость польской политики от США – это «кремлёвская пропаганда», однако американцы – главные в...

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Его попросили прокомментировать «риторику», что Польша – это страна-марионетка, выполняющая приказы США, и спросили, насколько польская политика в отношении Москвы зависит от Вашингтона.

«Такие заявления удобны для российской власти. Они их адресуют не гражданам Польши, а фактически своим гражданам. Они заявляют, что у соседей нет никаких интересов и воли, а все проблемы созданы Соединёнными Штатами. Россияне должны нести тяготы, умирать, потому что Вашингтон против нас и окружил нас всякими гавкающими марионетками. Это внутренняя пропаганда», – заверил Малицкий.

Однако далее он фактически сам же подтвердил эти тезисы.

«Я даже не думаю, что они нас могут такими заявлениями обидеть. Если речь идёт о глобальных вопросах, то Польша находится в ЕС и в НАТО, поэтому не то чтобы Польша могла делать всё, что ей вздумается, по наиважнейшим вопросам всегда проводятся консультации. Самый важный член НАТО – это Соединённые Штаты. Если бы не гарантии США, Польше угрожала бы несравненно большая опасность, чем сейчас. Возможно, на нас бы уже напали», – оправдывался поляк.

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