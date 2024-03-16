Сотрудник МИД РФ отчитал Севастополь за «хатаскрайность»

Севастополь любит обособляться от остального Крыма, хотя в трудные времена и город-герой, и остальная республика всегда выступают вместе.

Об этом на круглом столе «Севастопольской – Крымской – Русской весне – 10 лет!» заявил второй секретарь представительства МИД РФ в Симферополе Олег Родивилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Родивилова, за 10 лет после вхождения Крыма в состав РФ севастопольцы успели забыть, что референдум 2014 года проходил на территории независимой Республики Крым, к которой на тот момент присоединился Севастополь. И обращение с просьбой принять в состав подавала Республика Крым, а Севастополь уже вошел в конституционную структуру, как отдельный субъект.

«Я хочу вам сказать, как уроженец Симферополя, что, когда нам трудно, тогда мы вместе. Все крымские референдумы, начиная от 1991 года, когда Севастополь и Крым голосовали за восстановление Крымской АССР в едином избирательном округе, в который входил тогда и Севастополь, Севастопольский избирательный округ. Проголосовали мы вместе, товарищи, в Севастополе в 1994 году, когда победил «Блок Россия», и Севастополь представляли в Верховном совете Крыма 12 депутатов. И опять референдум 2014 года. Каким образом вы голосовали за республиканский референдум? Вы вошли опять в единый избирательный округ с Крымом. Вспомните, как 18 марта документы подписывал Алексей Михайлович Чалый – Севастополь входил в конституционную структуру, как отдельный субъект, а заходил и обращался в Российскую Федерацию, как независимая Республика Крым», – подчеркнул он.

По его словам, севастопольцы очень радеют за название «Русская весна», настаивая на его истинности. Однако каким бы не был термин, он должен подкрепляться конкретикой, оставаясь не только предметом дискуссий.

«10 лет со времён нашей «Крымской весны». Я прошу прощения, но «Арабская весна» появилась в 2010-м, так западники и погнали. «Крымская весна», «Русская весна» – это отдельный феномен, но время года уже не изменить, всё это состоялось в марте. И за 10 лет в городе Симферополе появилась улица Лужкова в престижном районе, улица Виталия Чуркина, который был постпредом РФ в Совбезе ООН во время «Крымской», «Севастопольской», «Русской весны». Вообще вот эта «хатаскрайность» севастопольская… С одной стороны, я Севастополь уважаю, это база, это гарнизон. У меня сейчас здесь внук в 1 класс пошёл. Пошёл в школу Ν48. Я подошёл к директору, спрашиваю: что, она до сих пор не имени Лужкова? В Симферополе удосужились сделать улицы Лужкова и Чуркина, и я вообще не понимаю, почему Касатонов до сих пор не почётный гражданин Севастополя? Вы дождётесь, что он станет почётным гражданином Республики Крым раньше», – заключил Родивилов.