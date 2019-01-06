Сотрудник СБУ погиб, нажравшись по случаю томоса

06.01.2019, Мариуполь, Владимир Гладков

В Мариуполе сотрудник СБУ подорвался на гранате вместе с собутыльником, с которым во время православного поста отмечал обильным алкогольным излиянием получение т.н. томоса – выданной в Стамбуле грамоты о признании украинской раскольнической церковной структуры, созданной Петром Порошенко.

Об этом на своём Telegram-канале сообщил киевский журналист Владимир Бойко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пьяный сотрудник Службы безопасности Украины – это страшная сила. В этом 5 января 2019 года имели возможность убедиться жители Мариуполя, где в 21 час 20 минут прогремел взрыв в квартире по адресу: г. Мариуполь, проспект Строителей, дом. 193, кв. 122.

Владелец квартиры – 31-летний сотрудник СБУ Эрест Евриевич Макаров (ей богу, первый раз слышу такое имя и отчество) вместе со своим знакомым 33-летним Александром Александровичем Петровым (проживал в Мариуполе по ул. Пилипа Орлика, дом. 90, кв.110) решил отпраздновать вручение в Стамбуле томоса криминальному авторитету «Нарику», тьфу ты, президенту Порошенко и председателю Верховной Рады Парубию.

Празднование, в котором приняли участие также жена Макарова, Ксения Васильевна (1991 года рождения, работает бухгалтером на оптовой базе «Азоволимп»), жена Петрова – Петрова Татьяна Николаевна 1989 года рождения, а также товарищ хозяина, Головачев Вячеслав Анатольевич 1986 года рождения, который проживает по ул. Заводская в доме 62 и который прибыл к Макаровым вместе с подругой Манькот Ольгой Сергеевной 1987 года рождения, проживающий на проспекте Металлургов в доме 171, сопровождалось здравицами в честь томоса, а также председателя Службы безопасности Украины Василия Сергеевича Грицака, больше известного в народе как «Вася-еб*нько», – сообщает журналист.

По его словам, изрядно напившись, компания решила разобрать гранату, что окончилось взрывом, в результате которого двое человек погибли.

«После того, как участники вечеринки выпили за томос все имеющиеся запасы водки, подчиненный Василия Сергеевича решил устроить праздничный фейерверк. Пьяный сотрудник СБУ Макаров пригласил Петрова на кухню и стал разбирать гранату, в результате чего она взорвалась. В результате фейерверка Макаров и Петров погибли», – добавил репортер.

По мнению журналиста, этот инцидент может быть зарегистрирован украинскими силовиками, как теракт со стороны «сепаратистов», а погибшие алкоголики – представлены к награде.

«По данному факту полиция Мариуполя зарегистрировала уголовное производство по статье «умышленное убийство», а Василий Грицак распорядился объявить погибших жертвой террористического акта со стороны пророссийских сепаратистов. Единственное, что пока непонятно – как будет посмертно награжден сотрудник СБУ Макаров: ему дадут орден «За заслуги» или все же присвоят «Героя Украины»?», – резюмировал Бойко.