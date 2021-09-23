Сотрудники МЧС ДНР получили новые квартиры

23.09.2021 17:33 (Мск), Донецк

Новости Украины

Сергей Вредников )

Глава ДНР Денис Пушилин вручил ключи от сорока новых квартир сотрудникам МЧС.

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Об этом сообщили в пресс-службе руководителя республики, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сегодня, 23 сентября, Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин вручил ключи от квартир в отремонтированном многоквартирном доме сотрудникам Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики.

«Товарищи спасатели! Накануне дня создания МЧС ДНР с огромной радостью вручаем ключи от квартир сотрудникам», – обратился Пушилин к собравшимся.

Он отметил, что среди получателей квартир те, кто потерял жильё в результате украинской агрессии, многодетные сотрудники министерства, а также молодые специалисты.

Глава государства отметил, что в последние месяцы спасателям пришлось много работать – в первую очередь из-за непрекращающихся обстрелов ВСУ.

«Я не устану благодарить как личный состав, так и руководство ведомства. Вы проявляете высокий профессионализм, смелость и отвагу, выполняя свой долг», – добавил Пушилин.

После чего он лично вручил ключи сотрудникам разных подразделений МЧС.

В свою очередь, глава МЧС ДНР Алексей Кострубицкий от имени личного состава поблагодарил руководителя государства за содействие в решении жилищного вопроса.

Отметим, работы по реконструкции бывшего здания общежития, переданного в сферу управления МЧС ДНР, начались в сентябре 2020 года. За это время заменили кровлю здания, выполнили стяжку полов, установили металлопластиковые оконные блоки, балконные площадки, системы отопления и водоснабжения, выполнили работы по облицовке и утеплению наружных стен здания.