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06.01.2019, Луганск, Александр Гусар
 
Донбасс, Права человека, Спецслужбы, Украина
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Сотрудники СБУ до смерти «завербовали» пенсионера из ЛНР

Мужчина пенсионного возраста скончался на пункте пропуска «Станица Луганская» в ходе попытки его вербовки украинскими спецслужбами.

Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Утром 5 января на украинском КПВВ «Станица Луганская» вследствие преступных действий украинских спецслужб погиб мужчина 65 лет. По словам очевидцев, сотрудники СБУ намеренно задержали мужчину с целью его вербовки, применяя при этом насильственные методы. От сильных эмоциональных и физических потрясений пожилой человек скончался на месте. Скорая помощь, вызванная неравнодушными гражданами, приехала только через несколько часов. Прибывшим врачам оставалось лишь констатировать смерть мужчины», – рассказал Андрей Марочко.

Представитель НМ ЛНР добавил, что сотрудники СБУ через вболсы в украинские СМИ попытались переложить вину за свои преступные действия на руководство Республики.

Также Марочко рассказал, что по данным разведки, в Станице Луганской проводятся совместные рейды представителей ВСУ, МВД и СБУ с целью выявления лиц, родственники которых работают в органах государственной власти ЛНР.

«Данным лицам предъявляются обвинения в пособничестве, в «сепаратизме». Известны случаи насильственной вербовки местных жителей, которых СБУ задерживало якобы с целью проведения допроса», – отметил в заключение представитель НМ ЛНР.

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