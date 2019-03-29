Сотрудники СБУ задержали «пророссийских» украинских националистов

29.03.2019, Одесса, Владимир Гладков

Украинские правоохранители в Одессе задержали группу националистов, создавших якобы пророссийские радикальные организации «Украинская повстанческая армия» и «Украинская национальная армия», целью которых была дестабилизация обстановки в стране во время выборов.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сотрудники СБУ установили, что группировка координировалась гражданином США Рустамом Ташбаевым, уроженцем РФ, бывшим курсантом Калининградского высшего военно-морского училища, который в 2015 году был выдворен из Украины за подрывную деятельность.

По заданию российских спецслужб участники объединения должны были создать собственные военные формирования: «Украинскую повстанческую армию» («УПА» – с дислокацией за рубежом) и «Украинскую национальную армию» («УНА» – с дислокацией на Украине).

На территории нашего государства процесс создания «Украинской национальной армии» возглавил гражданин Украины Ю. Заболотный, который неоднократно задерживался сотрудниками Национальной полиции за незаконное хранение оружия и ограбление и привлекался к уголовной ответственности за призывы к свержению конституционного строя в Украине. Установлено, что в течение длительного времени Заболотный вел переговоры о получении денежной помощи для проведения экстремистской деятельности с известным агентом российских спецслужб М. Дульським», – отметили в пресс-службе СБУ.

Также сообщается, что во время военного положения руководителями «УНА» был налажен сбор информации о местах дислокации и маршрутах передвижения подразделений ВСУ якобы с целью совершения диверсий и срыва мобилизации.

Также сотрудники СБУ нашли в украинских националистических группировках «российский след», объяснив это наличием среди членов организаций россиян и приднестровцев.

«Российский след в деятельности «УНА» подтвердился по результатам обысков, проведенных у участников этой экстремистской организации в Одессе, двое из которых – граждане Российской Федерации и непризнанной Приднестровской народной республики, а третий – гражданин Украины – уроженец Приднестровья. В частности, правоохранители изъяли средства поражения и тысячу экземпляров газет, которые содержали призывы присоединяться к деятельности «УНА».

Во время проведения шестнадцати обысков также было обнаружено и изъято огнестрельное и холодное оружие, самодельные взрывные устройства и гранаты, взрывчатку, военное снаряжение, средства связи и внутренние документы незаконного военного формирования, которые касались его противоправной деятельности», – добавили в СБУ.

Ситуацию также прокомментировал председатель СБУ Василий Грицак, пообещав, что все попытки «дестабилизировать ситуацию» в стране якобы будут пресечены.

«Все попытки расшатать ситуацию на Украине, в том числе под прикрытием патриотических лозунгов, обречены на поражение. Служба безопасности Украины выполнит свои задачи по обеспечению безопасности наших граждан во время выборов Президента Украины», – сказал он.

В СБУ добавили, что следственные действия, по результатам которых состоится совместный брифинг СБУ и Генеральной прокуратуры Украины, продолжаются.