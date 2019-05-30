Сотрудников паспортных служб РФ и ЛДНР назвали пособниками Госдепа

30.05.2019, Москва, Владимир Гладков

Госслужащие России и республик Донбасса, намеренно замедляющие процесс оформления документов на российские паспорта жителями ДНР и ЛНР, являются пособниками врага в лице Соединенных Штатов.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил российский политолог и телеведущий Сергей Михеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Волкер сказал, что выдача российских паспортов – это со стороны Москвы провокационный шаг, это все нехорошо, и он уверен, что, на самом деле, жители Донбасса много паспортов не возьмут, потому что они очень страдают от российской оккупации.

То, что это ложь – это одно дело, но вот что важно: те чиновники, российские, донецкие, луганские, которые препятствуют выдаче паспортов, которые по разным соображениям или тормозят этот процесс, или пытаются заполнить его какой-то коррупционной составляющей, и все, кто против этой темы здесь, в Донецке или Луганске, должны понимать, что вы работаете на Волкера, вы работаете на врагов.

Что бы вы себе не придумывали в оправдание, что надо семейный бюджет пополнить или то, что вы выполняете указания какого-то начальника, вы должны понимать для себя, не врите сами себе и нам. Вы работает на врагов, на Волкера – спецпредставителя США по Украине.

Он говорит: «Вы знаете, много паспортов не выдадут», и вы делаете все, чтобы много паспортов не выдали.

Вы думайте об этом хотя бы иногда, те, кто занимается этой ситуацией, кто устраивает очереди, начинает обилечивать, говорить: «Нет, давайте притормозим этот процесс, давайте по 500 паспортов в день выдавать», и так далее.

Вы работаете на Волкера, и надо иногда думать о том, что вы тоже являетесь небольшими, но участниками большого политического процесса», – резюмировал Михеев.