Сотрудников СБУ призвали остановиться, пока не поздно

05.12.2018, Киев, Владимир Гладков

СБУ приступили к шантажу священнослужителей УПЦ Московского Патриархата с помощью сфальсифицированного компромата. Об этом во время брифинга в Верховной Раде Украины заявил депутат Вадим Новинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я хотел бы обратить ваше внимание на ту ситуацию, которая сложилась в нашей стране вокруг канонической Православной Церкви. Во-первых, за последние недели оказывается невероятное давление на архиереев нашей канонической Церкви, на священников нашей Церкви, заводятся уголовные дела. По надуманным предлогам архиереи и священники вызываются на допросы, с ними ведут собеседования представители Службы безопасности Украины, в которых в ход пускается шантаж с использованием придуманного и сфабрикованного компромата, на них оказывается давление, используются угрозы», – сообщил он.

Однако, по мнению украинского депутата, чем большее давление оказывается на священнослужителей, тем более стойкими они становятся.

«И всё это делается с одной целью: чтобы архиереи нашей Церкви приняли участие в Объединительном соборе, который собирает администрация президента для того, чтобы создать Церковь, которая будет политической организацией с религиозным названием, так называемую «Единую украинскую православную церковь». Но чем больше давят на архиереев, чем больше давят на священников, тем они становятся твёрже в том, чтобы быть верными своей матери-Церкви», – отметил политик.

Также Вадим Новинский призвал работников СБУ не выполнять преступные приказы начальства

«Я призываю всех представителей Службы безопасности Украины не выполнять преступные приказы своего руководства, не нарушать закон и не делать тех действий, которые они делают для того, чтобы давить на священников и наших архиереев», – резюмировал депутат.