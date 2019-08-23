Сотрудников СБУ, прошляпивших израильского наркоторговца, допросят на полиграфе

23.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

Государственное бюро расследований сегодня допросит на полиграфе сотрудников Службы безопасности Украины относительно побега из аэропорта “Борисполь” наркобарона Амоса Дов Силвера перед экстрадицией из Украины, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом написал директор ГБР Роман Труба в своем Telegram-канале.

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“ГБР проверяет возможную причастность сотрудников СБУ к организации побега задержанного. В рамках досудебного расследования этого уголовного производства наши специалисты сегодня допрашивают причастных лиц с применением полиграфа”, – написал Труба.

По его словам, в ГБР работают профессиональные полиграфологи, которые привлекаются для установления фактов по уголовным производствам.

Напомним, наркобарона Амоса Дов Силвера, который бежал из аэропорта “Борисполь” перед экстрадицией из Украины, задержали.

ГБР, под процессуальным руководством военной прокуратуры, были задержаны трое сотрудников СБУ, которые подозреваются в помощи побегу Сильвера из аэропорта “Борисполь” во время экстрадиционных мероприятий.