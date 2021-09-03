Совбез Черногории не стал запрещать акцию националистов против интронизации митрополита СПЦ

03.09.2021 22:43 (Мск), Подгорица, Алексей Топоров

После пятичасового заседания Совет национальной безопасности Черногории вынес решение не запрещать 5 сентября митинг черногорских националистов – «комитов» в Цетине в день интронизации митрополита Черногорского и Приморского (СПЦ) Иоанникия.

При этом члены Совета высказались против переноса церемонии в другое место, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Несмотря на то, что председатель Совета национальной безопасности, лидер сербской партии «Демократический Фронт» Милан Кнежевич высказался резко против разрешения провокационной акции «комитов», большинство членов высказались за то, чтобы не запрещать митинг.

При этом было отклонено и предложение министра внутренних дел Сергея Секуловича и представителя националистической «Демократической партии социалистов» Мевлудина Нуходжича перенести интронизацию из Цетине. Резко против переноса церемонии выступил премьер-министр страны Здравко Кривокапич. В целом дебаты в рамках заседания Совбеза продолжались пять часов, и по итогу было сделано следующее заявление:

«Совет национальной безопасности выражает озабоченность по поводу состояния безопасности в рамках заявленной массовой акции и выпустил рекомендации для органов разведки и безопасности Черногории, чтобы усилить координацию в целях сохранения конституционного порядка и защиты конституции предусмотренных прав и свобод ,-говорится в сообщении. – Совет национальной безопасности призывает всех социально-политических деятелей, представителей средств массовой информации, а также всех граждан внести свой вклад в успокоение напряженности и сохранение мира и безопасности».

С отдельным обращением к гражданам Черногории выступил премьер-министр страны Здравко Кривокапич:

«К сожалению, мы являемся свидетелями того, что определенные политико-криминальные структуры, которые опасаются предстоящих реформ в судебной системе, и обеспокоены тем, что рука правосудия, наконец, правит Черногорией, теперь не выбирают средств, чтобы вызвать волнения и напряженность среди братьев, наших друзей, соседей и кумовьев – только ради сохранения положения и материальной выгоды. Как премьер-министр Черногории я обязан предупредить всех уважаемых и честных граждан Черногории, чтобы они не становились жертвой манипуляций тех, кто готов подтолкнуть своих братьев к конфликту ради личной выгоды и привилегий», – заявил глава правительства Черногории.