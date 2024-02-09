Совбез ООН осудил решение сепаратистов остановить хождение сербского динара в Косово

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Страны-члены Совета Безопасности ООН на внеочередной сессии по ситуации в Косово осудили действия сепаратистских албанских властей Приштины по отмене сербского динара.

Заседание было созвано по инициативе Сербии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе экстренного заседания Совбеза президент Сербии Александр Вучич сообщил о том, что власти Приштины создали невыносимые условия для жизни сербов и осуществляют систематические нападения на мирных жителей. При этом «Центробанк Косово» запретил обращение в крае сербского динара, что лишило представителей сербского меньшинства основных средств к существованию.

«У нас на 300% увеличилось количество преступлений в отношении сербов на этнической почве с тех пор, как («премьер» Косово Альбин) Курти пришел к власти. С 2021 года было совершено 669 нападений на сербов. В 2023 году произошло несколько сотен нападений на территории, где проживают сербы, в этом году уже зарегистрирован 21 случай», – сообщил Вучич.

Позицию президента Сербии поддержал постоянный представитель России при ООН Дмитрий Полянский.

«Над сербским населением косовского автономного края нависла прямая угроза физического выживания. В стремлении установить тотальный контроль над севером Косово и избавиться от неалбанского населения приштинские власти устроили настоящий антисербский террор. Развернута кампания по узурпации и албанизации сербского культурного наследия: переписывается история Косово и Метохии, захватываются церкви, старинные православные храмы объявляются католическими. Стираются следы многовекового присутствия сербов на этой земле», – рассказал российский дипломат.

Полянский призвал для понимания того, как установить прочный мир на сербской земле, вспомнить истинную причину сегодняшних драматичных событий – таковой является агрессия со стороны НАТО против Союзной Республики Югославии.

«Сегодня Вашингтон и его сателлиты продолжают активно поддерживать агрессивную линию косовских албанцев против сербов. США, будучи одними из основателей ООН и постоянным членом его Совета Безопасности, дошли до того, что публично и официально стали говорить о своем намерении нарушать его резолюции. Единственный путь к установлению мира на сербской земле – выработка устойчивого взаимоприемлемого международно-правового решения между Белградом и Приштиной на базе резолюции 1244. Такая развязка должна отвечать интересам Белграда и сербского народа, а также быть одобрена СБ ООН», – подчеркнул Дмитрий Полянский.

Представитель Китая Чжан Цзюнь отметил, что односторонние действия властей Приштины оказали огромное влияние на жизнь косовских сербов и вызвали напряженность и панику, которые Китай считает «очень серьезными».

«Новая напряженность и возобновившийся антагонизм между этническими общинами представляют угрозу региональному миру и стабильности и не способствуют чьим-либо интересам…. Мир в Косово влияет на мир и стабильность на Балканах и во всей Европе. Позиция Китая по этому вопросу была ясна с самого начала – односторонние действия не помогают решить проблему Косово… Мы поддерживаем усилия сторон по достижению взаимоприемлемого решения путем диалога в рамках резолюции 1244 Совета Безопасности ООН, при уважении суверенитета, независимости и территориальной целостности Сербии», – заявил представитель Китая.

В ответ представителю США Линде Томас-Гринфилд только и оставалось, что неуклюже оправдываться, объясняя, что Вашингтон призывал Приштину отложить реализацию решения о запрете динара до тех пор, пока не будут определены соответствующие механизмы в соответствии с лучшими европейскими практиками.

«Решение было принято без должной подготовки и без консультаций с местным населением. Мы просим срочно отложить начало реализации этого плана до тех пор, пока не будут определены соответствующие процедуры в соответствии с европейскими стандартами…. Действия косовской полиции на севере Косово и вторжения в помещения сербской администрации не соответствуют усилиям Приштины по созданию многоэтнического общества. Но пока мы здесь, мы должны предупредить, что через четыре месяца мы ожидаем, что Сербия призовет к ответственности виновных в событиях в Баньске 24 сентября, – заявила Томас-Гринфилд, добавив, что диалог под эгидой ЕС – «лучший способ решить критические вопросы».

Ей пришлось дать понять, что Вашингтон крайне раздражает тот момент, что ситуация по Косово из европейского формата, где она не решалась годами, была вынесена на международный уровень.

«К сожалению, благодаря решениям, принятым в 2010 году, это место (СБ ООН) не имело значения для принятия решения по Косово и Метохии. Я рад и благодарен американцам, что у нас наконец-то состоялась открытая сессия. Потому что они обычно слышат только то, что говорит Курти, и почти никогда не могут услышать наши аргументы», – в своей заискивающей перед Западом манере подвел итоги заседания Александр Вучич.