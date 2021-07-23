Совбез ООН отклонил резолюцию России и Китая о ликвидации института надсмотрщика Запада за БиГ

23.07.2021, Белград, Алексей Топоров

Совместная резолюция России и Китая об упразднении Аппарата Верховного представителя по Боснии и Герцеговине (OHR – Оffice of the High Representative) была отклонена Советом безопасности ООН.

При этом оставшиеся 13 постоянных и непостоянных членов Совбеза предпочли воздержаться, а не проголосовать против этой резолюции.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», в ходе обсуждения представитель США сообщил, что все члены Руководящего совета Совета по выполнению Мирного соглашения в БиГ приняли повестку дня 5 + 2 по закрытию OHR, включая Россию. В кратком проекте резолюции, который был рассмотрен, говорилось о том, что полномочия, предоставленные Верховному представителю на Дейтонской конференции, больше не нужны в связи с прогрессом, достигнутым сторонами в БиГ.

В документе напоминается, что послы стран-членов Руководящего Совета по выполнению Мирного соглашения в БиГ 27 мая назначили Кристиана Шмидта новым Высоким представителем, и что Россия не согласна с этим решением, поскольку его кандидатура не прошла согласование в Совбезе ООН, как этого требует процедура.

В итоге, в Совбезе за совместную резолюцию России и Китая не проголосовал никто, кроме России и Китая. Оставшиеся же постоянные члены – США, Великобритания и Франция, а также непостоянные – Индия, Ирландия, Кения, Мексика, Нигер, Норвегия, Сент-Винсент и Гренадины, Тунис, Эстония, Вьетнам воздержались.

«Мы сожалеем о том, что Совет Безопасности сегодня не смог принять резолюцию о Верховном представители по Боснии и Герцеговине. Совет не одобрил кандидатуру Кристиана Шмидта. Мы предупреждали, что любые попытки наших коллег пройти мимо без участия Совета Безопасности в этом процессе не только незаконны, но и опасны. Таким образом, после отставки Валентина Инцко должность остается вакантной. И нет никаких юридических оснований интерпретировать ситуацию иначе», – прокомментировал ситуацию представитель России в ООН Дмитрий Полянский.