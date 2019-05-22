Совбез ООН пошел на поводу русофобов-расистов

22.05.2019, Москва, Владимир Гладков

В 1938 году ряд мировых стран решил не будоражить «демократические процессы» касательно евреев в нацистской Германии, руководствуясь такими же соображениями, по каким сейчас часть государств в Совбезе ООН закрыла глаза на расистский языковой закон на Украине.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил журналист и телеведущий Владимир Соловьёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Да, вчера на Совбезе ООН обсуждению по существу не дали [ход], но оно всё-таки происходило – 6 голосов за то, чтобы не давать слово, 5 за то, чтобы давать, 4 воздержались. Это назрело, и ваш уважаемый президент уже вынужден в своей речи спорить с вашим Ляшко о том, на каком языке ему обращаться к гражданам Украины.

То есть мы, ставя вопрос о принципиальности этого закона, заставляем двигаться в этом направлении на Украине и говорить о том, что вообще-то этот закон, принятый только что, и является главным препятствием для любой нормализации. Украина превращается в страну, которая пытается преследовать собственных граждан за то, что они русские, за то, что они говорят на русском языке, и это не вырубишь топором», – рассказал в ходе дискуссии глава Института стран СНГ, первый зампред Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

«Мы будем смущать эту замечательную Европу вопросом: вы за то, чтобы в Европе были этнически чистые государства, Германия для немцев, Австрия для австрийцев, Украина для украинцев? А если, не дай Бог, кто-то другой приедет, то, извините, в этом случае это государство не европейское. Если это – Европа, то нам совершенно нечего делать в такой Европе», – добавил он.

Продолжая тему, Владимир Соловьёв отметил, что видит здесь прямые исторические параллели.

«Я когда слушал выступления в Совбезе ООН, весь тот шабаш, который творился, где было сказано: «Зачем вы поднимаете этот вопрос в день инаугурации?», хотя обсуждение закона о языке вносилось до того, как было принято решение о том, в какой день проводить инаугурацию, страны, которые решили не рассматривать этот вопрос, чтобы не мешать демократическим процедурам на Украине – США, Великобритания, Бельгия, Польша, Германия.

Мне это вдруг напомнило состав стран (Германия там присутствовала незримо, потому что её вопрос рассматривался, Польша, правда, не участвовала, были США, Франция, Бельгия) конференции 1938 года во французском городе, вопрос был о каких-то там евреях в Германии. И думали, а куда их девать? И тогда вот эти интеллигентные страны решили, что это же в принципе вопрос неправильный, они же граждане Германии, зачем мешать демократическим процессам, злить немцев? После чего Гитлер понял, что с евреями можно делать всё что угодно.

Закон о языке по своей природе – расовый закон. Для меня то, что Совбез ООН отказался его рассматривать – это прямая историческая параллель к тому позорному решению мировых стран 1938 года», – заявил Соловьёв.