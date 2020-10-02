02.10.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Донбасс, Крым, Общество, Политика, Россия, Украина
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Совбез предложил раздать оружие территориальной обороне Украины


Нужно поголовно вооружить территориальную оборону, чтобы не допустить повторения Донбасса и Крыма в других регионах Украины.

Об этом в эфире «24 канала» заявил первый замком ССО ВСУ, замглавы СНБО Украины генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Предполагается создание ячеек территориальной обороны по всей Украине, членам которой выдадут оружие для хранения дома, чтобы они в любой момент могли им воспользоваться.

Против кого народ Юго-Востока может повернуть розданное ему оружие, Кривонос, видимо, не сообразил.

«Мы предусматриваем то, что я защищаю себя, свой дом, свою улицу, свой район или своё село, и я знаю свой район лучше, чем свой кошелек. И никто просто так ко мне не придёт, потому что я ориентируюсь лучше и я обученный, и я жду врага в любой момент.


Почему оружие должно храниться дома? Потому что, если подходить по тому принципу, как сейчас – оно хранится в военкоматах, в отделениях полиции… это всё ерунда, потому что враг, который придет на нашу территорию, будет знать, где оно хранится, и он будет наносить удар непосредственно туда.

А мы, как те пальцы, в нужный момент вооруженные пальцы сжались в кулак и нанесли удар. И вам, чтобы прийти получить оружие как члену территориальной обороны, вам нужно прийти домой, переодеться – на это нужно время. А задание территориальной обороны – готовность к действиям на протяжении 2-3 часов. А разворачивание полной системы в течение суток, но вы уже через 2-3 часа уже готовы. Вы уже встали на ту позицию, которая вам определена в зависимости от ситуации, которая разрабатывается», – заявил Кривонос.

«Мы же не рассматриваем территориальную оборону как сугубо военный компонент – это, в первую очередь, общественно-военное направление, безопасность нашего государства и это не для вооруженных сил, потому что вооруженные силы выполняют свои задания, а это для безопасности общин, граждан, которые проживают в тылу, это первое.

Второе – вы защищаете себя, свой дом, вы обучены, вы постоянно тренируетесь на своей территории, вы не допустите того беспредела, который был на территории Донбасса или на территории Крыма», – рассуждает украинский генерал.

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