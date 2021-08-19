Совбез РФ: «США продвигают агентов влияния в российскую власть»

19.08.2021, Москва, Олег Кравцов

Вашингтон пытается дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Российской Федерации накануне выборов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Известиям» заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, отвечая на вопрос, насколько активно вмешательство США во внутренние дела России.

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«Эти задачи у Вашингтона остаются. Целый легион американских политтехнологов и неправительственных организаций пытается влиять на избирательные кампании в России для продвижения во власть агентов влияния, стремясь нагнетать для этого социальную напряженность в обществе», – сказал политик.

При этом он подчеркнул, что у самих Соединенных Штатов много проблем и без внешнего вмешательства.

«Там усиливаются внутригосударственные противоречия и расовые предубеждения. Внутриполитические проблемы образовались и у ближайшей союзницы Вашингтона Англии, вышедшей из Евросоюза, не просчитав все последствия», – резюмировал Патрушев.