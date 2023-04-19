Совбез России: КНДР может получить новейшее российское оружие

Олег Кравцов.  
19.04.2023 14:17
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, КНДР, Политика, Россия, США, Украина


Соединенные Штаты лицемерят, когда требуют от России дать гарантии неприменения ядерного оружия.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем телеграм-канале написал экс-президент и бывший премьер России, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Соединенные Штаты лицемерят, когда требуют от России дать гарантии неприменения ядерного оружия. Об этом,...

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«Министры иностранных дел G7 призвали Россию подтвердить недопустимость ядерной войны. А это странное существо Блинкен выдало перл о том, что разрушения Хиросимы и Нагасаки – свидетельство безмерных человеческих страданий. При этом не упомянув свою страну, которая это преступление и совершила.

Вот же лживые твари. Они применяют ядерное оружие, но не каются. Они бесконечно лицемерят и врут своим и чужим, но говорят, что наша страна распространяет «ложную информацию» по Украине. Они требуют от России выдать им какие-то гарантии про ядерное оружие, но по сути намекают на будущий ядерный конфликт нашей страны с НАТО.

И всё это происходит в Японии. Там, где от ядерной бомбардировки погибли сотни тысяч. Стране, чьё руководство по сути плюёт на могилы своих соотечественников, убитых американцами. Какой позор!», – отметил политик.

Кром того, он предупредил, чем чреваты для Сеула поставки оружия на Украину.

«Появились новые желающие помочь нашим врагам. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что в принципе это государство готово поставлять киевскому режиму оружие. Притом, что ещё недавно южнокорейцы горячо уверяли, что возможность поставок летального оружия Киеву полностью исключают.

Интересно, что скажут жители этой страны, когда увидят новейшие образцы российского оружия у своих ближайших соседей – наших партнёров из КНДР? Что называется, Quid pro quo…», – резюмировал Медведев.

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