Соединенные Штаты лицемерят, когда требуют от России дать гарантии неприменения ядерного оружия.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем телеграм-канале написал экс-президент и бывший премьер России, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

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«Министры иностранных дел G7 призвали Россию подтвердить недопустимость ядерной войны. А это странное существо Блинкен выдало перл о том, что разрушения Хиросимы и Нагасаки – свидетельство безмерных человеческих страданий. При этом не упомянув свою страну, которая это преступление и совершила.

Вот же лживые твари. Они применяют ядерное оружие, но не каются. Они бесконечно лицемерят и врут своим и чужим, но говорят, что наша страна распространяет «ложную информацию» по Украине. Они требуют от России выдать им какие-то гарантии про ядерное оружие, но по сути намекают на будущий ядерный конфликт нашей страны с НАТО.

И всё это происходит в Японии. Там, где от ядерной бомбардировки погибли сотни тысяч. Стране, чьё руководство по сути плюёт на могилы своих соотечественников, убитых американцами. Какой позор!», – отметил политик.