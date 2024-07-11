Совбез США: До конца лета на Украине будут «десятки F-16»

Михаил Рябов.  
11.07.2024 22:21
  (Мск) , Киев
Просмотров: 130
 
Война, Дзен, НАТО, США, Украина


До конца лета на Украину будут переброшены «десятки» истребителей F-16.

Об этом в интервью украинскому ТВ заявил Джон Кирби, представитель Совбеза США.

До конца лета на Украину будут переброшены «десятки» истребителей F-16. Об этом в интервью...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«До конца лета F-16 уже будут в Украине. Десятки, десятки – мы очень активно работаем с голландцами, датчанами по подготовке пилотов, чтобы люди за штурвалом могли сражаться.

Мы также должны были убедиться, что будет надлежащее обслуживание и поддержка запчастями и всем необходимым, чтобы был обслуживающий персонал квалифицированный. Это означает длительность процесса.

Но он уже завершается, результаты есть, и мы надеемся, что до конца лета все будет», – сказал Кирби.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть