Совбез США: До конца лета на Украине будут «десятки F-16»

До конца лета на Украину будут переброшены «десятки» истребителей F-16.

Об этом в интервью украинскому ТВ заявил Джон Кирби, представитель Совбеза США.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«До конца лета F-16 уже будут в Украине. Десятки, десятки – мы очень активно работаем с голландцами, датчанами по подготовке пилотов, чтобы люди за штурвалом могли сражаться.

Мы также должны были убедиться, что будет надлежащее обслуживание и поддержка запчастями и всем необходимым, чтобы был обслуживающий персонал квалифицированный. Это означает длительность процесса.

Но он уже завершается, результаты есть, и мы надеемся, что до конца лета все будет», – сказал Кирби.