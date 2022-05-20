Совбез Украины и Генштаб ВСУ запретили публичные оценки военных провалов

20.05.2022  20:58 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Скандал, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Центр противодействия дезинформации при Совбезе Украины и Генштаб ВСУ фактически запретили публично обсуждать сдачу в плен и нежелание воевать украинских военных.

С требованием не отклоняться от официальной пропаганды ведомство обратились к населению страны, журналистам и лидерам общественного мнения, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Центр противодействия дезинформации при Совбезе Украины и Генштаб ВСУ фактически запретили публично обсуждать сдачу...

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«Наш враг ведет информационную войну против каждого украинца. Ежедневно он генерирует десятки фейков о капитуляции наших защитников, инициативной сдаче занимаемых позиций и нежелании воевать за родную землю», – говорится в обращении.

В ЦПД рекомендовали пользоваться следующими правилами распространения информации:

«Верифицируйте информацию через официальные ведомства перед тем, как в нее поверить и ее распространить;

Не распространяйте материалы от «личных источников», касающихся событий на фронте;

Воздерживайтесь от публичных оценок боевых действий, логистики и прочее, ведь только высшее военное руководство имеет полную информацию с поля боя и может делать достоверные прогнозы».

Также в ведомстве призвали доверять исключительно официальным источникам.

«Помните, распространяя непроверенные материалы, вы помогаете врагу деморализовать украинских защитников и сеете панику среди гражданского населения! Не становитесь инструментом в руках врага. Работайте на государство, а не против него!» – призывают «борцы с дезинформацией».

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