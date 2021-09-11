Совбез Украины: Мы спасаем Варшаву и Вильнюс от захвата русскими

11.09.2021 23:36 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Цель РФ проста и понятна – развалить Украину и дальше двигаться на развал Европы.

Об этом в эфире финансируемого Госдепом США ресурса «Радио Свобода» заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Четырнадцать тысяч граждан нашей страны, которые погибли за нашу независимость, что, кто может предъявить нам? Мы защищаем сегодня всю Европу от этого нашествия. Они этого не видят, не понимают?! Но если мы, не дай Бог, проиграем, где они будут? Они будут у вас, они будут в Варшаве, они будут в Вильнюсе, они будут в европейских городах, вы этого не понимаете? Ну, для этого надо быть вообще слепым и не понимать, что происходит», – возмущался Данилов.

По его словам, всё это Москва делает только с одной целью – развалить Украину и добраться до Европы.

«Задание РФ очень простое и понятное – развалить Украину и дальше двигаться на развал Европы, других заданий нет. Иначе они прекратят своё существование. Для них должен быть постоянный внешний враг», – заверил секретарь украинского Совбеза.