Совбез Украины: Нападение России отменяется, но Путин может передумать

Новости Украины

Россия конкретно сейчас не готовится нападать на Украину. Москва решила сделать ставку на дестабилизацию внутри Украины.

Об этом на брифинге заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Чиновник заявил, будто бы изначально истерию вокруг угрозы вторжения России раскручивали западные СМИ, а украинские власти с «российской агрессией» и так сталкиваются ежедневно.

«Если для определённой части западного общества это было новостью, что у нас идёт война, что у нас есть военная агрессия со стороны РФ, то для нас с февраля 2014 года это вещи, которые, к большому сожалению, ежедневные. Если говорить о большом скоплении, о большом увеличении, на котором настаивают некоторые СМИ за границей, то мы этого не видим. Да, есть некоторое увеличение военных, я неоднократно говорил, что мы чётко отслеживаем то, что касается нашей границы, то, что касается периметра 200 километров от нашей границы, следующий это 400 километров от нашей границы. Мы чётко знаем, где и что там происходит. На сегодняшний день угроз для открытой агрессии со стороны РФ мы не видим. Что будет завтра, мы с вами завтра будем об этом говорить. На сегодня внутренняя дестабилизация в нашей стране – это вопрос номер один для РФ. В случае угрозы, если будет внутренняя дестабилизация, как это происходило ранее, РФ может использовать эту возможность. Наше задание этого не допустить», – заявил Данилов.

Он заверил, что скопление российских войск на границе не является критическим.

«Более того я могу сказать, что наши специалисты говорят, что большого вторжения РФ не может сделать даже физически на сегодняшний день, потому что есть определённые расчёты, есть период подготовки, есть период времени, который они должны на это потратить. Мы сегодня подчёркиваем, что есть небольшое увеличение, но оно для нас некритическое и вся ситуация под контролем», – добавил секретарь СНБО.

Он призвал журналистов спокойно отдыхать и проводить новогодние праздники.

«Сейчас идёт большая информационная кампания, мы не видим прямой угрозы для нашей страны. Может ли быть в Кремле принято другое решение? Да, может. Если оно будет принято, то мы сразу будем информировать, сразу будем работать. С 1-го января будет принят закон о национальном сопротивлении, кто-то побежал намного быстрее, чем нужно бежать. Да, нужно готовиться, но призывать резервистов, что-то формировать – во-первых, это должно быть согласно действующему законодательству. Во-вторых, без военных это происходить не может априори, потому что они являются здесь главными, они старшие в этом вопросе», – объяснил Данилов.