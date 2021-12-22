Совбез Украины призвал граждан «держать оружие смазанным» и ждать русских

22.12.2021  21:46 (Мск), Ивано-Франковск ,
Ивано-Франковск .  
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Война, Дзен, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, русофобия, Украина
Новости Украины

Территориальная оборона Украины при необходимости обязательно даст отпор «нашему агрессору».

Об этом на конференции «Дипломатия 30» заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Территориальная оборона Украины при необходимости обязательно даст отпор «нашему агрессору». Об этом на конференции...

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«Если для наших западных партнёров ситуация на нашем восточном фронте является новостью, то для нас это повседневная работа. Мы понимаем, что там происходит. Прежде всего, мы знаем количество военных со стороны РФ, у нас есть первая информация – это то, что за 200 километров от нашей границы, а 400 километров от нашей границы – это вторая информация.

Ситуация там никогда там не была спокойной. Но мы можем сказать, что и президент страны, и весь спектр безопасности и обороны держат ситуацию под контролем. Обострение ситуации не может произойти мгновенно, условно говоря, с сегодня на сегодня, к этому нужно готовиться, а мы всё это отслеживаем», – заявил Данилов.

«Хочу сказать, что с 1 января, благодаря депутатам Верховной рады и президенту, который подал законопроект о национальном сопротивлении, он вступает силу, и у нас дополнительно появляются ресурсы. И территориальная оборона при необходимости обязательно даст отпор нашему агрессору. Могу сказать, что оружие нужно держать смазанным. Желательно им не пользоваться, но в случае необходимости, все граждане знают, что нужно будет делать», – добавил секретарь Совбеза.

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