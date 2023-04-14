Совбез Украины раскритиковал Запад за медлительность при поставке оружия

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Некоторые украинские союзники не спешат выполнять взятые на себя обязательства по передаче оружия.

Об этом в эфире телеканала ICTV заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Данилова, по определенным позициям поставки нужного Украине вооружения затягивается.

«Я хочу обратить внимание на слова президента, когда он говорит, что мы ждем помощи, которая была обещана и продекларирована от всех наших партнеров. Я должен акцентировать – к сожалению, еще не все партнеры отозвались. Поставки сейчас идут , я не могу сказать, что их нет, но есть определенные задержки по тем или иным вопросам. Будем считать, что это временная ситуация и она обязательно будет отработана», – сказал чиновник.

« Я хочу сказать, что не сидим на месте, отрабатывают как представители, которые работают со многими странами, Министерство иностранных дел, наши послы, которые есть на территории стран – мы не полагаемся только на партнеров, мы полагаемся еще на много других каналов, процессов поставки нам военного оружия, закупаем за счет бюджета оружие. Процесс каждый день идет», – заявил Данилов.