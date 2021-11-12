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12.11.2021 14:49
(Мск), Киев,
Максим Карпенко
 
Германия, Дзен, ЕС, миграция, Политика, Россия, Украина
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Совбез Украины резко ответил немцам на предложение принять мигрантов

Новости УкраиныГермания оказывает не такую уж и серьезную помощь Украине, чтобы в Бундестаге требовали от...

Германия оказывает не такую уж и серьезную помощь Украине, чтобы в Бундестаге требовали от Киева размещения мигрантов на своей территории.

Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Данилов пожаловался, что Украина не может справиться со своими внутренними переселенцами, которые бежали от войны на Донбассе, потому не собирается размещать у себя мигрантов с Ближнего Востока и Афганистана.

«Когда речь идет о людях, которые, почему-то начинают считаться вместо туристов беженцами, и нам предлагают именно немцы (разместить их у себя), почему меня возмутило?

Мы имеем на сегодняшний день в стране 1 миллион 473 тысячи 603 внутренне перемещенных лица. На самом деле это беженцы, это наши беженцы после войны, после Российской Федерации. Мы, как государство, еще смогли с ними справиться, а нам еще предлагают: «Давайте, возьмите еще себе», – возмутился Данилов.

Он считает, что Евросоюз оказывает Украине не такую уж и большую помощь.

«Ну надо какую-то совесть иметь! Когда говорят, что «у нас большая помощь», то я хотел бы сказать, что эта помощь не такая уж и большая. Большой помощью нам было бы, если бы в 2008-м году немцы и французы не ставили бы нам палки в колеса, и мы получили бы ПДЧ, вот это была бы большая помощь. А сейчас – их «обеспокоенность», «обеспокоенность» и еще раз «обеспокоенность», – заявил Данилов.

Напомним, ранее депутат Бундестага Нильс Шмид предложил создать на Украине лагери временного пребывания беженцев.

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