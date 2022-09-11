Совбез Украины: Россия должна быть расчленена

Новости Украины

В том виде, в котором она существует, Россию нельзя оставлять ни в коем случае.

Об этом в интервью «Голосу Америки» заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Мы должны понять: если Россия останется в том виде, в каком она есть, то это лишь вопрос времени, когда она сможет начать еще одну войну. Поэтому наша задача — сделать Россию такой, чтобы у нее не было даже желания думать, что она может нападать на соседей, тем более, таким образом, как она сделала по отношению к нашей стране», – заявил Данилов.

«Так, а где тогда ВСУ все же остановятся: в Крыму, в Москве?» – спросила журналист.

«ВСУ остановятся там, где будут заканчиваться наши интересы. И это будет зависеть от многих обстоятельств», – подчеркнул глава украинского Совбеза.

При этом в другом интервью – львовскому пропагандисту-русофобу Остапу Дроздову, Алексей Данилов дал ещё более полный комментарий на данный счёт.

«Мы имеем понимание того, что касается нашего соседа РФ. Если там не будет деколонизации (дробление страны по границам нацреспублик, – ред.), если там не будет демилитаризации, если там не будет этих «де», мы даже, сделав свое домашнее задание, мы будем находиться в очень тяжелом состоянии, потому что, имея рядом такого не демилитаризованного соседа, мы будем постоянно подвергаться опасности. Вопрос демократии и России – это к сожалению, на сегодняшний день вообще вещи, которые не находятся ни в каком сочетании и никогда не находились. И не надо иллюзий, что у них там была какая-то демократия в 1991-м. У них этого никогда не было, потому что они, по сути по своей, не могут этим вопросом заниматься. Для нас деколонизация России – это вопрос номер один. Если они будут оставаться в тех же пределах, в которых они на сегодняшний день, если они не избавятся тех колоний, от которых они питаются, как вампир, кровью, от этих колоний, нам будет очень тяжело удерживать ситуацию», – заявил Данилов.

Он подчеркнул, что даже если Украина вернет все свои территории в рамках границ 1991 года, для нее это не будет победой в этой войне, пока Россия будет оставаться в своих территориальных границах

«До того времени пока Российская Федерация не распадется, пока она не избавится колоний, считать, что мы можем получить победу, что мы можем жить спокойно и понимать, что наши дети, наши внуки, будут жить в цветущей стране, этого не будет. Поэтому наша победа – это когда РФ прекратит свое существование, как империя, «недоимперия», как страна, которая в 21 веке имеет колонии, до того времени пока она их не избавится, когда мы увидим, что из себя представляет Россия, сколько ей там осталось, до этого времени, даже если мы вернем все наши территории, если мы будем находится в безопасности, не будет окончательной победы. Окончательная победа – это изменение территории России», – отметил секретарь Совбеза Украины.