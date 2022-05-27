Совбез Украины: Русские – это рабы, дерусификация будет тотальной

Новости Украины

Имитация соблюдения прав русского населения на Украине после 1991 года была ошибкой, следовало переходить к тотальной жесткой украинизации сразу же вслед за провозглашением «независимости».

Об этом в эфире «24 канала» заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий спросил, как должна происходить дерусификация Украины «после нашей победы».

«Она должна быть тотальной. Это была наша ошибка, когда мы в 1991 году пошли на уступки и начали всякие демократичные дискуссии относительно языка и многих других вещей. Надо было сразу эту гидру от себя отрубить. Мы бы уже спокойно жили в государстве, которое имело бы отношение к Евросоюзу, к НАТО. Вот эти наши колебания в одну, другую сторону принесли нам очень много вреда», – заявил Данилов, выходец из русского Луганска, где, по отзыву земляков, в 90-е годы был обычным бандитом, а отнюдь не украинским патриотом в вышиванке.

Также Данилов пожаловался на немцев, что они не видят разницы между украинцами и русскими.

«Общаясь с немцами, я для себя осознал довольно неприятную вещь. Они нас считают русскими. Они не считают, что мы отдельная нация, не считают, что мы отдельный народ. Они считают, что мы одинаковы, и у них есть определённая вина за Вторую мировую, и они считают, что, извиняясь перед русскими, они извинились и перед нами. Это моё мнение не как секретаря СНБО, а как гражданина и патриота. Мы не имеем к русским никакого отношения. Потому что они азиаты, они оттуда, ничего в этом страшного нет. История их понятна – монголы, это старые вещи, мы просто разные. Для нас чувство свободы и воли это чувство номер один. У русских такого никогда не было. У них есть чувство раба», – объяснил глава СНБО.