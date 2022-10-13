Совбез Украины: «В иранских дронах западные запчасти – абсолютное безобразие»

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Новости Украины

Иранские дроны-камикадзе «Shahed 136», которые принесли немало проблем украинским военным, как оказалось, собираются из запчастей западного производства, несмотря на все санкции в отношении Тегерана.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается «Шахидов», я хочу сказать, к сожалению, иногда они прорываются, но количество «Шахидов», которые сбивают наши военные, наши противовоздушные силы, наши другие подразделения, которые задействованы в этом процессе, оно составляет уже 85-90%, в зависимости от дня. Они их запускают много. Эти иранские беспилотные летальные аппараты, которые имеют название «Камикадзе». Еще раз подчеркиваю, мы научимся бороться с этими вещами. Но это не значит, что наше население не должно реагировать на сообщения, когда идет воздушная тревога», – рассказал Данилов.

Он отметил, что украинские специалисты, разобрав сбитые дроны, были неприятно удивлены.

«Я хочу сказать, что Иран находится под санкциями довольно долгий промежуток времени. Наши военные, наши специалисты, наши ученые уже разобрали по косточкам эти дроны, и мы можем сделать для себя очень неприятный вывод, что часть запчастей, которые используются для производства этих дронов, являются западного производства. По тем санкциям, которые на сегодняшний день применяются против Ирана, они не имели права их вообще получать. Мы сейчас занимаемся этим вопросом и обращаемся ко всем странам, которые являются частичными поставщиками этих запчастей, из которых собирается этот «мотороллер». Мы обращаемся, чтобы они прекратили, выяснили, каким способом они там появились, чтобы они не помогали иранской стороне принимать участие на стороне агрессора для тех вещей, которые являются абсолютным безобразием в современном мире», – пожаловался секретарь Совбеза Украины.