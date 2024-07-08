«Совершенно логичная профилактика» – болгарский политик об ударах ВС РФ по аэродромам

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

ВС РФ делают всё, чтобы украинцы не имели возможность сажать переданные F-16 на своих аэродромах, а значит, они смогут взлетать только с территории Румынии.

Об этом на канале «Politeka» заявил болгарский политик, экс-кандидат в президенты страны Пламен Пасков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Вот это обещанное летающее добро из Дании, Голландии, Бельгии, Норвегии – оно будет обязано взлетать и садиться в одной стране – Румынии. Потому что из Польши они долетают до Киева, плечо доступа у F-16 – 450 км, от Киева если запустят ракету – это 90-120 км, они не дотянут до фронта и будут лупить по территории Украины, которая ещё не захвачена. Могут ли они взлетать с территории Украины? По крайней мере, я не в курсе, чтобы был аэродром со взлётно-посадочной полосой, которая в состоянии быть удобной для внешних колёс F-16», – сказал Пасков.

Ведущий отметил, что русские ежедневно бьют по аэродромам на территории Украины.

«Для того, чтобы F-16 не смогли сделать ни посадку, ни взлёт. Их можно понять. Потому что если штук 60 будут взлетать или делать посадку с территории Украины, они а) достанут линию фронта, б) они их могут рассматривать как потенциальные носители ядерного оружия. Потому что F-16 к этому конструктивно готов. Будет ли желание, возможность, прицепит ли кто-то что-то такое на эти F-16… Россия, когда взлетают эти F-16, знать не будет и знать не хочет. Поэтому делает так, чтобы ни один аэродром Украины не был в состоянии принять эти F-16. С военной точки зрения, совершенно логичная профилактика», – объяснил болгарский политик.