«Совершенно очевидны»: Караганов назвал цели ядерных ударов России по Европе

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Государства Европы хотят реванша за поражение фашизма во Второй мировой войне, поэтому России придется их встряхнуть путем ядерной эскалации и возможным применением ядерного оружия, хотя это будет тяжелым моральным выбором.

Об этом председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов заявил в интервью Андрею Угланову, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если будет первая волна ядерных ударов. Не дай Бог, это будет, потому что это страшный моральный урон самим себе. Мы погружаем в ад их, но и открываем дорогу в ад для себя. Это тяжелый выбор. Но что касается целей, они совершенно очевидны. Это Польша, Германия, прибалты, если очень нужно, и Румыния, потому что через нее идет огромное количество техники и вооружений, там находятся очень серьезные базы», – сказал Караганов.

При этом он считает, что Британия не представляет серьезной военной опасности.

Караганов допускает, что России придется нанести ядерный удар, чтобы предотвратить Третью мировую войну и спасти человечество.