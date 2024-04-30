«Совершенно очевидны»: Караганов назвал цели ядерных ударов России по Европе

Елена Острякова.  
30.04.2024 20:29
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, ЯО


Государства Европы хотят реванша за поражение фашизма во Второй мировой войне, поэтому России придется их встряхнуть путем ядерной эскалации и возможным применением ядерного оружия, хотя это будет тяжелым моральным выбором.

Об этом председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов заявил в интервью Андрею Угланову, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Государства Европы хотят реванша за поражение фашизма во Второй мировой войне, поэтому России придется...

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«Если будет первая волна ядерных ударов. Не дай Бог, это будет, потому что это страшный моральный урон самим себе. Мы погружаем в ад их, но и открываем дорогу в ад для себя. Это тяжелый выбор. Но что касается целей, они совершенно очевидны. Это Польша, Германия, прибалты, если очень нужно, и Румыния, потому что через нее идет огромное количество техники и вооружений, там находятся очень серьезные базы», – сказал Караганов.

При этом он считает, что Британия не представляет серьезной военной опасности.

Караганов допускает, что России придется нанести ядерный удар, чтобы предотвратить Третью мировую войну и спасти человечество.

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