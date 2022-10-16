Совещание в Госдуме по Минобороны: Какие будут последствия?

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Ситуацию в российской армии будут рассматривать депутаты Госдумы в понедельник на специальном совещании. Недавние неудачи в зоне спецоперации, увольнение замминистра обороны Дмитрия Булгакова и назначение командующим всей СВО Сергея Суровикина породили немало слухов о возможности радикальных кадровых решений.

«Никакой отставки Шойгу не будет. А вот кадровые перестановки скоро начнутся. Последствия ускоренной мобилизации требуют ускорения и иных процессов и с иными, новыми управляющими лицами», – прогнозирует политолог Марат Баширов.

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Капитан I ранга в отставке Василий Дандыкин считает назначение Суровикина как раз примером одной из таких кадровых перестановок среди подчиненных Шойгу.

«Мы видим, что с назначением нового командующего, Специальная военная операция обретает другой характер. Это нанесение ударов по энергетике, по узлам управления. А кадровые вопросы – это вопросы Министерства обороны и Верховного Главнокомандующего».

Военный эксперт Института стран СНГ Сергей Горбачев объясняет, что в ротации военных чинов даже на высшем должностном уровне нет ничего сверхъестественного.

«Что касается «смены в верхах», то мы обладаем минимум информации, это даже не вершина айсберга. И это вполне естественно, потому что подобного рода вещи, они и в мирное, а, тем более, в военное время загрифованы и недоступны потребителю, что совершенно верно. Было бы нелепо и нелогично о чем-то говорить. Смена, ротация, замена военачальников, вместе с тем, – это естественный процесс. Удивляться тут нечему. Все в руках Верховного главнокомандующего – какое решение он примет, такое и будет», – говорит Горбачев.

А вот звучавшие призывы уволить главу Минобороны Сергея Шойгу, по мнению депутата Госдумы Олега Матвейчева, являются частью информационной войны западной пропаганды против России и ни к чему хорошему не приведут.

«Все призывы к смене военного руководства – это абсолютно четкая американская методичка, которая поставлена пропагандистам на Украине и всем информационным войскам. Естественно, они работают и под нашими флагами, под флагами ура-патриотов, что они за разные победы, правильное ведение войны и прочее-прочее. Американцы знают простую вещь, которую в нашей истории постоянно подсовывают, а мы упорно не можем выучить, что любая революция не решает проблемы, а только их увеличивает. Любые кадровые перестановки всегда связаны с временной дестабилизацией работы коллектива. Новый начальник будет разбираться, привыкать, инвентаризировать хозяйство и прочее. То есть, это отвлекает от текущих задач. Зная это, они и добиваются, чтобы у нас началась кадровая чехарда, которая изменит соотношение на фронте в их пользу. Дело-то не в начальниках, а в структурах. Не может хороший начальник изменить плохую структуру и наоборот. Есть хорошая русская поговорка, которая все отражает – коней на переправе не меняют. А они заставляют нас сменить всех, поэтому зарядили эту пластинку. Это хороший тест на выявление врагов внутри государства, на выявление информационной «пятой колонны» внутри нашего информационного пространства. Все, кто сейчас требует каких-то отставок, принадлежат к двум категориям. Первая – это прямые западные агенты, маскирующиеся под ура-патриотов. Вторая категория – это дураки, которые просто их наслушались и которые наивно рассуждают: «Ну сейчас мы генерала одного на другого поменяем, пойдем вперед и все разгромим», не понимая ни задумки командования, ни долгосрочной стратегии Путина, которая на несколько лет вперед у него существует», – заявил Матвейчев.