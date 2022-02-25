Совет Европы лишил Россию голоса – чем это обернется

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Новости Украины

Комитет министров Совета Европы принял решение о приостановке прав России в ПАСЕ. Инициаторами выступили Польша и Украина. Решение принято на внеочередном заседании, в котором принимали участие 47 стран. Об этом говорится в решении Совета, опубликованном на сайте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Еще одна порция адских санкций…Кстати, помню, после того, как пару лет назад Украина добилась «изгнания» из ПАСЕ депутации РФ, вся Ассамблея бегала и просила вернуть россиян. Потому что они платили в бюджет этой организации в 2019 году почти 35 миллионов евро. Вклад Украины – 3 миллиона», – комментирует киевская журналистка Ирина Гаврилова.

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Вице-спикер Госдумы Петр Толстой считает, что от сегодняшнего решения пострадает сам Запад, потеряв площадку для диалога с Москвой.

«Той Украины, с которой они солидарны, той Украины в которой маршируют нацисты и которая грозит миру ядерной бомбой, очень скоро не будет. Но Россия останется самой большой европейской страной, без которой никакой Совет Европы просто невозможен и не нужен. Потому что в нем не будет правды», – прокомментировал решения Толстой.

Некоторые наблюдатели уже иронизируют, что исключение РФ из Совета Европы может дать повод России для отказа от моратория на смертную казнь – это открывает новые перспективы для военных преступников в Киеве.

Так или иначе, но санкции никак не повлияют на действия России на Украине, заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Слуцкий.

«Это решение, однако, никак сегодня не сможет поменять курс России. В Парламентской ассамблее Совета Европы мы много лет прорывались через глухую стену двойных стандартов, пытались достучаться до европейской совести в вопросах защиты прав человека на юго-востоке Украины, добиться осуждения варварского сожжения заживо людей в Одессе, не говоря уже о фактах нарушении прав русскоговорящих граждан в странах Балтии. Что мы слышали в ответ? Одни русофобские упреки и обвинения в агрессии! Ситуация дошла до критической точки совсем не по российской вине», – заявил Слуцкий.

А сенатор РФ Владимир Джабаров заявил, Совет Европы теперь должен вернуть России уплаченный ею в начале года взнос в 32,5 млн евро.