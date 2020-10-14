Совет Европы отказался защищать русских от дискриминации

14.10.2020, Москва, Максим Карпенко

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович игнорирует обращения по поводу дискриминации русскоязычного населения на Украине и в Прибалтике, а Совет Европы делает вид, что проблемы не существует.

Об этом в своем блоге заявил глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У меня есть вопрос о нарушениях прав человека, на которые очень быстро реагирует Уполномоченный, и системных нарушений, которых зачастую предпочитают не замечать или реагировать с большим опозданием. Я сейчас имею в виду систематическое преследование русскоязычного населения в странах Балтии и попрание прав на преподавание, обучение и использование родного языка для 20 миллионов жителей Украины.

Это большая проблема для Европы, для русских, и я считаю, что Совет Европы не может делать вид, что этой проблемы не существует. В связи с этим у меня вопрос – какие конкретные действия будут предприняты для того, чтобы изменить эту ситуацию, которая деградировала с момента государственного переворота на Украине в 2014 году?

Хочу также добавить, что в Крыму, о чем также говорила наша украинская коллега, преподавание ведется на украинском, крымско-татарском и русском языке – все три языка являются государственными. На Украине систематически преследуется русский язык, который сейчас выводится из образовательной системы. Какие будут предприняты меры со стороны Совета Европы, чтобы остановить грубейшее нарушение прав русского человека на Украине?», – заявил Толстой во время недавнего заседания Постоянного комитета ПАСЕ, в ходе которого Миятович отвечала на вопросы представителей национальных делегаций.

По словам главы российской делегации, европейский омбудсмен не смогла ответить на его вопросы.

«На мой вопрос о том, какие меры она планирует предпринять по защите русского и русскоязычного населения Украины и стран Прибалтики, ответа, к сожалению, получить не удалось. Совет Европы не может делать вид, что проблемы не существует… Несмотря на наши неоднократные обращения к Комиссару относительно дискриминационной языковой политики киевских властей и «украинизации» всех сфер жизни общества, должной реакции не последовало.

Права человека универсальны, они не терпят искажения и двойных стандартов. Но Комиссар в очередной раз расписалась в собственном бездействии», – подчеркнул Толстой.