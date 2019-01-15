Совет Европы пошел на очередной антироссийский демарш

15.01.2019, Москва, Галина Шершнева

Совет Европы совершил еще один антироссийский демарш, в очередной раз продемонстрировав приверженность двойным стандартам.

Об этом сегодня в Госдуме РФ заявил председатель комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Вчера Совет Европы выпустил аж 58-страничное заключение о том как нарушаются права на изучение родных языков в нашей стране. Мы знаем, какие у нас есть проблемы, но то, что написано в заключении Совета Европы, никакого отношения к реальности не имеет. Тем более, что Совет Европы абсолютно не обращает внимания на то, как нарушаются права на изучение родных языков в прибалтийских государствах, на Украине», – сказал Никонов.

Он считает, что вчерашний доклад является еще одним аргументом в пользу того, чтобы Россия вышла из Совета Европы.

Сегодня же спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил на встрече со спикером парламента Финляндии Паулой Рисикко, что российская делегация не вернется в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

«Исходя из того, что регламент не изменен, мы считаем для себя невозможным участие в работе Парламентской ассамблеи, где боятся слышать другую точку зрения. Это самый настоящий атавизм диктаторских государств», — сказал Володин.