Совет Европы взялся подсчитывать российские «долги» всем за Украину

Вадим Москаленко.  
21.03.2024 22:31
  (Мск) , Киев
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Беспредел, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Нацизм, Общество, Политика, Произвол, Россия, Русофобия, Скандал, Украина, Финансы


В ближайшее время начнёт работу созданный Советом Европы Реестр нанесённого Украине ущерба, в котором каждый сможет потребовать от России «компенсацию».

Об этом на Киевском форуме безопасности заявил экс-министр иностранных дел Украины Борис Тарасюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В ближайшее время начнёт работу созданный Советом Европы Реестр нанесённого Украине ущерба, в котором...

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«Совет Европы продемонстрировал невиданный темп решения вопроса. Если ещё осенью [2022 года] у постоянных представителей были сомнения, что Совет Европы может быть той международной организацией, где будет разрабатываться реестр ущерба, то уже в мае прошлого года было окончательно принято соглашение, содержащее основания для создания реестра ущерба.

Не без основания мои коллеги в Совете Европы гордятся тем, что нам удалось сделать этот важный шаг. Но создание реестра ущерба, который начнёт свою работу уже 2 апреля этого года, принимая заявления на компенсацию ущерба – это только первый шаг.

Дальше должна быть создана комиссия по компенсации, и компенсационный фонд», – сказал Тарасюк.

Он подчеркнул, что также Совет Европы оперативно решает вопрос создания специального трибунала для руководства России.

«Сейчас, в эти дни, проходят дискуссии, которые приведут к тому, что Совет Европы пригласит быть дипломатической платформой для решения вопроса специального трибунала.

Одно из предложений заключается в том, чтобы Совет Европы заключил соглашение с Украиной о создании такого специального трибунала. Но этот вопрос пока что окончательно не решен», – резюмировал дипломат.

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