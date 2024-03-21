Совет Европы взялся подсчитывать российские «долги» всем за Украину

В ближайшее время начнёт работу созданный Советом Европы Реестр нанесённого Украине ущерба, в котором каждый сможет потребовать от России «компенсацию».

Об этом на Киевском форуме безопасности заявил экс-министр иностранных дел Украины Борис Тарасюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Совет Европы продемонстрировал невиданный темп решения вопроса. Если ещё осенью [2022 года] у постоянных представителей были сомнения, что Совет Европы может быть той международной организацией, где будет разрабатываться реестр ущерба, то уже в мае прошлого года было окончательно принято соглашение, содержащее основания для создания реестра ущерба.

Не без основания мои коллеги в Совете Европы гордятся тем, что нам удалось сделать этот важный шаг. Но создание реестра ущерба, который начнёт свою работу уже 2 апреля этого года, принимая заявления на компенсацию ущерба – это только первый шаг.

Дальше должна быть создана комиссия по компенсации, и компенсационный фонд», – сказал Тарасюк.