Совет Федерации обсудил проект против фальсификации истории и реабилитации нацизма

29.04.2020, Москва, Владимир Гладков

На Совместном заседании Комитетов Совета Федерации обсудили «проект обращения СФ к парламентам и народам мира о недопустимости фальсификации истории Второй мировой войны и реабилитации нацизма».

Документ представил председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Третий проект повестки дня: «проект обращения Совета Федерации к парламентам и народам мира о недопустимости фальсификации истории Второй мировой войны и реабилитации нацизма».

Возвращаясь к проекту нашего обращения, мы завершаем это обращение словами призыва к парламентам народам мира – не допускать искажение исторической правды, противодействовать прославлению бывших членов организаций нацистского, фашистского, бандеровского и им подобным националистических движений, их нынешних наследников и продолжателей.

Привлекать к ответственности тех, кто допускает отрицание Холокоста и геноцида в отношении «не арийских» народов, оскорбляет память освободителей и прославляет их палачей.

Завершающие слова нашего проекта, я хотел бы их процитировать: «Наш общий долг не просто чтить память погибших за свободу и мир на планете, но и всеми силами защищать и сегодня, то правое дело, за которые они сражались и отдавали свои жизни. В таком случае мы будем иметь шанс на общее будущее, свободное от войн, человеконенавистничества и вражды», – объявил он.

Также парламентарий подчеркнул, что попытки пересмотра итогов Второй мировой войны – преступление против истории.

«Я, как один из соавторов этого проекта, признаюсь, что конечно испытывал естественное желание ответить по существу тем нашем оппонентам и недругам, прежде всего на Западе, которые пытаются исказить историю Великой Отечественной войны и принизить значение праздника Победы.

Но хотел бы сразу обратить внимание тех, кто, может быть, будет предлагать повысить градус этого документа, повысить накал… все-таки, наше обращение идёт ко всем без исключения народам, ко всем без исключения парламентам мира.

Среди них, к счастью, гораздо больше наших союзников и единомышленников, нежели чем наших оппонентов. Что и предопределило характер предлагаемого проекта. Мы, разумеется, обращаемся и к тем сложным дискуссионным вопросам, которые у всех на слуху.

Но мы, прежде всего, предлагаем наши собственные оценки, наши собственные отношения к этой истории и к празднику Великой Победы, и в центре нашего обращения – упоминание о том что, все-таки, оценки той войны, оценки итогов той войны легли в основу работы международного трибунала, так называемого Нюрнбергского трибунала.

Устав этого трибунала вырабатывался победительницами – Советским союзом, США, Великобританией и Францией, и именно выводы Нюрнбергского трибунала ставят все точки над «и», и не подлежат пересмотру.

А вот попытки пересмотра и выводов Нюрнбергского трибунала и, вслед за этим, всей истории Второй Мировой войны, причин ее хода, ее исхода – это ведь не только попытки фальсифицировать историю как таковую, и не только научные дискуссии. Такого рода действия, как мы говорим в нашем проекте, обращения – аморальны, они нелегитимны по своей природе, они преступны по отношению к памяти тех, кто отдал свою жизнь за освобождение мира от очевидного зла.

И, более того, мы тем нашим оппонентам, которые эту тему будируют наиболее активно, напоминаем, что, тем самым, они предают память, в том числе своих же собственных соотечественников в этих странах, которые в той войне встали по правильную сторону истории, по правильную сторону линии фронта, и воевали», – добавил он.

Далее сенатор отметил работу МИД России над осуществлением отражения проекта в документах ООН.

«Наши дипломаты продолжают работу над тем, чтобы эти формулировки нашли своё отражение в документах организации объединённых Наций, в частности, сейчас идёт работа над проектом резолюции 75 годовщины окончания Второй Мировой войны, это пункт 131 повестки дня 74 сессии Генеральной ассамблеи ООН, в проекте эти формулировки отражаются.

Мы уже сталкиваемся с тем, что известная группа государств Запада, занимающейся переписыванием истории, делает все, для того, что бы этот проект в редакции, предложенной Россией и группой других стран, все таки, не допустить до принятия. А соавторами российского документа по состоянию на сегодня, середину апреля, стала, ни много ни мало, как 31 страна мира, 31 государство членов организации Объединённых Наций.

Ну и в более долгосрочной перспективе соответствующая работа идёт по включению аналогичных формулировок в проект юбилейной декларации по случаю 75 годовщины создания Организаций Объединённых Наций, но это уже более такая поздняя история – сентября-октября будущего года», – резюмировал Константин Косачев.