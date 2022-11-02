Совет Федерации собрал 1,2 млрд руб в помощь фронту
На собранные сенаторами деньги закуплены обмундирование, тепловые пушки, беспилотные летательные аппараты и другие вещи, нужные мобилизованным.
Об этом сегодня на заседании Совета Федерации заявил первый вице-спикер Андрей Турчак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«На собранные средства уже закуплено обмундирование для бойцов. Это, в том числе – одежда, масхалаты и спальники, которые получат более 200 тысяч человек. Также на эти средства приобретены тепловые пушки и генераторы. Собранных средств также хватило на приобретение 43 беспилотных летательных аппаратов (БЛА), в том числе разведывательных, и 12 наземных станций для обслуживания БЛА.
Хотел бы сказать огромное спасибо коллегам за организацию помощи фронту, нашим бойцам на передовой. Всего за месяц по линии Совета Федерации было собрано более 1,2 млрд рублей. На эти средства было закуплено обмундирование, масхалаты, одежда, зимняя обувь, палатки, спальники, медикаменты на группировку численностью 20 тыс. человек. Речь идет о Херсонском направлении и Бахмуте. Кроме того, в войска были поставлены более 1,5 тыс радиостанций, 550 квадрокоптеров, 650 приборов ночного видения, 600 тепловизоров, 12 бронеавтомобилей, 400 тепловых пушек, 300 генераторов и 30 единиц тяжелой строительной техники.
Отдельно хочу отметить закупку тяжелых разведывательных и ударных беспилотников. Благодаря вашим средствам, на фронт отправлено 48 летательных аппаратов и 12 наземных станций управления. Ценность вашей поддержки трудно переоценить. Низкий поклон вам от всех бойцов. Вся эта помощь уже направлена на фронт», – сказал Турчак.
Список жертвователей, а также суммы, которые они перечислили в поддержку участников СВО, решено не оглашать.
«Фамилии не называть. Мы обязательно продолжим нашу миссию. Все для фронта, все для победы!», – сказал Турчак.
Другой вице-спикер, Николай Журавлев перечислил принятые законы, направленные на поддержку военнослужащих.
«По нашей просьбе Банк России уже подготовил разъяснения для кредитных организаций и граждан, чтобы избежать всех потенциальных сложностей при реализации закона о кредитных каникулах. Мы договорились с Центральным банком о мониторинге жалоб граждан. Отчет в Совет Федерации будет предоставляться ежемесячно. Мы предлагаем рассмотреть возможность компенсации регионам из Федерального бюджета средств, направленных на поддержку военнослужащих и их семей.
Это единовременные выплаты, бесплатное питание, дополнительные занятия для детей, предоставление бесплатных лекарств, путевок, бесплатный проезд и другие меры поддержки. В ближайшее время будут приняты меры, освобождающие от НДФЛ и страховых взносов все выплаты военнослужащим», – сказал Журавлев.
Спасибо!
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