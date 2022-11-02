Совет Федерации собрал 1,2 млрд руб в помощь фронту

На собранные сенаторами деньги закуплены обмундирование, тепловые пушки, беспилотные летательные аппараты и другие вещи, нужные мобилизованным.

Об этом сегодня на заседании Совета Федерации заявил первый вице-спикер Андрей Турчак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На собранные средства уже закуплено обмундирование для бойцов. Это, в том числе – одежда, масхалаты и спальники, которые получат более 200 тысяч человек. Также на эти средства приобретены тепловые пушки и генераторы. Собранных средств также хватило на приобретение 43 беспилотных летательных аппаратов (БЛА), в том числе разведывательных, и 12 наземных станций для обслуживания БЛА.

Хотел бы сказать огромное спасибо коллегам за организацию помощи фронту, нашим бойцам на передовой. Всего за месяц по линии Совета Федерации было собрано более 1,2 млрд рублей. На эти средства было закуплено обмундирование, масхалаты, одежда, зимняя обувь, палатки, спальники, медикаменты на группировку численностью 20 тыс. человек. Речь идет о Херсонском направлении и Бахмуте. Кроме того, в войска были поставлены более 1,5 тыс радиостанций, 550 квадрокоптеров, 650 приборов ночного видения, 600 тепловизоров, 12 бронеавтомобилей, 400 тепловых пушек, 300 генераторов и 30 единиц тяжелой строительной техники.

Отдельно хочу отметить закупку тяжелых разведывательных и ударных беспилотников. Благодаря вашим средствам, на фронт отправлено 48 летательных аппаратов и 12 наземных станций управления. Ценность вашей поддержки трудно переоценить. Низкий поклон вам от всех бойцов. Вся эта помощь уже направлена на фронт», – сказал Турчак.