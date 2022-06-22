Совет Федерации выступил с жестким заявлением

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Совет Федерации выступил с заявлением в преддверии Международного дня парламентаризма.

В нем говорится, что агрессивные действия коллективного Запада подрывают общепризнанные принципы и нормы международного права, в том числе закрепленные в Уставе ООН, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Совет Федерации выступает за сохранение и развитие потенциала Межпарламентского союза как площадки для равноправного обмена мнениями между национальными парламентами, отмечает недопустимость навязывания Межпарламентскому союзу коллективным Западом односторонних подходов к разрешению возникающих кризисных ситуаций в международных отношениях», — говорится в заявлении палаты регионов.

В документе подчеркивается, что Совет Федерации «отмечает неприемлемость и заведомую обреченность на провал любых попыток коллективного Запада, направленных на срыв диалога национальных парламентов суверенных государств, дезорганизацию работы международных парламентских структур. Совет Федерации вынужден констатировать, что агрессивные действия коллективного Запада подрывают общепризнанные принципы и нормы международного права, в том числе закрепленные в Уставе ООН», — говорится в заявлении.

Также сенаторы считают недопустимым введение США и их союзниками незаконных санкций против парламентариев, а также использование международных межпарламентских организаций для нападок на суверенные государства, давление на национальные парламенты, оказываемое представителями дипломатических ведомств государств Запада, с требованиями прекращения межпарламентского взаимодействия с другими странами.

«Сенаторы Российской Федерации поздравляют коллег-парламентариев с Международным днем парламентаризма и призывают объединить усилия в деле формирования конструктивной повестки взаимовыгодного сотрудничества, направленной на налаживание прочных связей между парламентами государств мира и расширение межпарламентского диалога, основанного на принципах взаимного уважения и учета интересов друг друга», — говорится в заявлении.

Как заявил глава Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, в этот раз заявление выдержано в объяснимо жесткой тональности».