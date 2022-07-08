Совет Федерации забанил британского посла

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Комитет Совета Федерации по регламенту и парламентской организации решил отказать в возможности посещения Совфеда и присутствия в нем послу Великобритании в РФ и другим сотрудникам дипломатического посольства.

Об этом сегодня на заседании СовФеда заявил глава комитета Вячеслав Тимченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Продолжается принятие некоторыми западными странами недружественных и агрессивных решений в отношении России, ее граждан и официальных дипломатических работников. Очередным таким шагом стало решение руководства британского парламента о запрете послу РФ в Лондоне и другим дипломатам посещать здание парламента», – сказал Тимченко.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поддержала инициативу.

«Мы все чаще сталкиваемся с неправомерными, мягко говоря, и непродуманными решениями Великобритании. Ей сейчас есть, чем заниматься. Пусть позанимались бы внутренними делами, а они запрещают проход в свой парламент нашим дипломатам — когда такое вообще было?», — заявила Матвиенко.

Матвиенко отметила, что даже в «самые трудные времена» дипломатов не ограничивали в посещении парламентов и других органов власти. По её словам, эта мера «вынужденная», и после нее «может быть коллеги» в Великобритании «одумаются».

В июне в газете Guardian появилось сообщение о запрете для посла РФ в Великобритании Андрея Келина и других российских дипломатов на посещение здания британского парламента в Лондоне.