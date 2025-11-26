Совет Федерации заставит Британию ответить за Скрипалей

Елена Острякова.  
26.11.2025 22:57
  (Мск) , Москва
У российских следственных органов есть все основания подозревать, что Сергей и Юлия Скрипаль были похищены в апреле 2018 года с применением насилия, опасного для жизни, а сейчас удерживаются в неустановленном месте британскиеми силовыми структурами.

Об этом сегодня сенатор РФ Владимир Джабаров заявил в Совете Федерации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Через Генеральную прокуратуру по каналам МИД РФ запросить у британской стороны сведения о месте пребывания российских граждан Сергея и Юлии Скрипаль с документальным видео или фото подтверждением их состояния здоровья. Выражаясь простым языком, Великобритания в соответствии с нормами международного права просто обязана информировать нашу страну о судьбе наших граждан,  а не заниматься безответственными обвинениями в адрес РФ», – сказал Джабаров.

По его словам, британские власти постоянно используют имена Скрипалей для голословных обвинений России, не предъявляя никаких доказательств. Если некоторые доказательства будут когда-либо предъявлены, значит, они созданы искусственно, убежден сенатор.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что ей стыдно за Великобританию.

«Давайте попросим,  пусть они опубликуют это выступление Владимира Джабарова в какой-нибудь влиятельной газете. Они же считают свободу слова важнейшей европейской ценностью. Так где эти ценности? Может, пошлем в парламент Великобритании ваше выступление. Пусть они прочтут и ответят», – сказала Матвиенко.

