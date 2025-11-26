Совет Федерации заставит Британию ответить за Скрипалей

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

У российских следственных органов есть все основания подозревать, что Сергей и Юлия Скрипаль были похищены в апреле 2018 года с применением насилия, опасного для жизни, а сейчас удерживаются в неустановленном месте британскиеми силовыми структурами.

Об этом сегодня сенатор РФ Владимир Джабаров заявил в Совете Федерации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Через Генеральную прокуратуру по каналам МИД РФ запросить у британской стороны сведения о месте пребывания российских граждан Сергея и Юлии Скрипаль с документальным видео или фото подтверждением их состояния здоровья. Выражаясь простым языком, Великобритания в соответствии с нормами международного права просто обязана информировать нашу страну о судьбе наших граждан, а не заниматься безответственными обвинениями в адрес РФ», – сказал Джабаров.

По его словам, британские власти постоянно используют имена Скрипалей для голословных обвинений России, не предъявляя никаких доказательств. Если некоторые доказательства будут когда-либо предъявлены, значит, они созданы искусственно, убежден сенатор.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что ей стыдно за Великобританию.