Совет из Вашингтона: Украинцам нужна «кровопролитная война» для возвращения Крыма и Донбасса

19.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Вернуть Крым и Донбасс Украина сможет только в результате кровопролитной войны, заручившись поддержкой Запада.

Об этом в эфире интернет-канала «KRYM» заявил беглый российский либерал, бывший советник президента РФ Владимира Путина, Андрей Илларионов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он привел в пример случай с французскими провинциями Эльзас и Лотарингия, которые порядка 50 лет находились под контролем Германии, но в итоге были отвоеваны.

Однако, в свойственной всем либералам манере, Илларионов умолчал, что народ этих территорий никогда не был настроен «пронемецки» и всегда сам стремился вернуться во Францию.

«Эльзас и Лотарингия, отобранные Германией у Франции, находились под контролем Германской империи почти 50 лет. И в течение этого времени Франция не пыталась заключить мирный договор с признанием Эльзаса и Лотарингии.

Мы знаем, что гербы Эльзаса и Лотарингии в здании Национального собрания Франции были задернуты черной драпировкой, но они оставались в здании и Франция никогда не отказывалась от своего суверенитета над этими двумя провинциями.

Но Франция взяла на вооружение стратегическое терпение. Терпение, которое измерялось пятью десятками лет. Не пятью годами президентского срока. Франция заручилась важнейшим ресурсом – стратегическим терпением, в случае Эльзаса и Лотарингии, второй раз это повторилось в ходе Второй мировой войны.

Как и каким образом Франция вернула Эльзас и Лотарингию в первом случае и во втором случае – оба раза это произошло в результате кровопролитнейшей, тяжелейшей войны.

В начале Первой мировой войны, потом Второй мировой войны, которую Франция вела не в одиночку, а с самыми сильными союзниками, существовавшими в то время – Британской империей, США, в первом случае – Российской империей, во втором случае – СССР.

И только в результате совместной победы союзников как в первой войне, так и во второй войне, где Франция оказалась победительницей, удалось вернуть Эльзас и Лотарингию.

Это очень важные уроки для Украины, для понимания того, какие условия необходимы для восстановления абсолютно легитимного контроля Украины над всеми оккупированными территориями Украины – не только Донбасса, но Крыма, Севастополя и Керченского пролива», – рассуждает Илларионов.