Совет украинцам от Витренко: Пока днём солнышко, отопление включать не надо

12.09.2022  21:28 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Газ, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина, Экономика коллапса
Новости Украины

Украина и так покупает газ в Европе, чтобы его было больше зимой, однако этого недостаточно, и украинцам нужно включать полные мощности отопления только в критических ситуациях.

Об этом в эфире телеканала «Общественный» заявил гендиректор «Нафтогаза» Юрий Витренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина и так покупает газ в Европе, чтобы его было больше зимой, однако этого...

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«Государство это подчёркивает, и мы подчёркиваем, что нужно очень экономно – особенно этой зимой – относиться к потреблению энергии и, в частности, газа. Потому что – очень большая разница в тарифах. Разница между ценой газа импортированного, а мы сейчас импортируем газ, мы сейчас закупаем газ, чтобы его было больше зимой.

Так вот, мы сейчас покупаем газ по 2 тысячи долларов, по тысяче, по полторы тысячи долларов. Цены постоянно изменяются, а продаём газ на внутреннем рынке меньше чем за 200 долларов. Ещё есть проблема с неплатежами», – жаловался Витренко.

«В интервью The Guardian вы сказали, что отопительный сезон начнётся позднее, а закончится раньше. Позднее и раньше это когда, можете сказать?», – спросил ведущий.

«В этом году мы понимаем, и многие сознательные мэры уже говорят, что они будут делать всё возможное в границах норм, чтобы, всё-таки, позже начать отопительный сезон – и раньше его закончить.

Сейчас идёт война, и мы понимаем – для того, чтобы больше было возможностей подстраховывать людей в ситуациях, когда зимой не хватает тепла или газа, нам нужно экономить его тогда, когда это некритично. Поэтому, если в октябре даже 3 дня -8 градусов ночью, но мы понимаем, что солнечно и нормальная температура днём, там, где можно, нужно начинать отопительный сезон позднее», – рекомендовал гендиректор.

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