Советник Авакова о боевиках меджлиса: ” Я не сильно много вас на фронте видел”

25.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Боевиков меджлиса не часто можно было увидеть в Донбассе на передовой, зато на границе с Крымом, вооружённые до зубов, они чувствовали себя хозяевами.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» рассказал бывший советник главы МВД Украины Арсена Авакова Илья Кива, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«У нас был ряд конфликтов, и с отдельными личностями татарской национальности, которые почему-то на тот момент были удобны власти, а их деяния на границе с оккупированной территорией Крым, о них мы ещё услышим ни одну историю. А на тот момент я там занял очень жёсткую позицию, что грабить вы точно проезжающие автомобили не будете, устанавливать свои порядки вы точно здесь не будете, здесь законы Украины, и блокпосты с получением денег с проезжающих – это не работает. Тогда мне этого не давали говорить, потому что – «что вы, что вы! Татары – это священная корова!» Да послушайте, что-то я не сильно много вас на фронте видел.

Да, у меня есть друзья-татары, которые с 2014 года пошли и наверное держат оружие до сих пор в руках. Но, во всяком случае, те, которые были на границе с оккупированной территорией Крым, там что-то сильно желающих попасть на фронт не было, а оружия мы у них потом нашли более чем достаточно – вот эти добровольческие батальоны, «Аскер» или как там они назывались, когда там нашли и пулемёты, и гранатомёты», – рассказал Кива.

«Только об этом тогда не давали говорить, затыкали рот, потому что власти было неудобно, чтобы мы как-то это якобы освободительное движение татар использовали в негативном свете. Но ничего, правда одна, рано или поздно мы её узнаем», – добавил экс-советник Авакова.