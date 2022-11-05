Советник Байдена: Накачка Украины оружием продолжится – независимо от результатов выборов

05.11.2022  23:27 (Мск), Киев
Максим Карпенко.  
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Дзен, Политика, США, Украина
Новости Украины

США и дальше продолжат накачивать Украину оружием и содержать ее финансово.

Об этом во время визита в Киев заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США и дальше продолжат накачивать Украину оружием и содержать ее финансово. Об этом во...

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По словам Салливана, это будет продолжаться, независимо от того, какая партия победит на грядущих выборах в Конгресс.

«Помощь Украине остается нерушимой. Я думаю, что так же думает и президент Байден. Буквально вчера тут были сенатор Кунс, сенатор Портман – это республиканец и демократ, они четко обозначили, что будет поддержка Украины в виде тех или иных ресурсов, которые необходимы для того, чтобы украинцы продолжали проводить свои действия.

Безусловно, я не буду говорить о внутренней политике Соединенных Штатов или что произойдет во вторник, тем не менее, президент будет работать дальше, что касается этой поддержки со стороны двух политических партий, подобная помощь предоставлялась и будет предоставляться», – заявил Салливан.

Напомним, накануне конгрессвумен Маржори Тейлор Грин заявила, что в случае победы республиканцев, транши Украине будут радикально сокращены.

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