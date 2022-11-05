Советник Байдена: Накачка Украины оружием продолжится – независимо от результатов выборов

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

США и дальше продолжат накачивать Украину оружием и содержать ее финансово.

Об этом во время визита в Киев заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

По словам Салливана, это будет продолжаться, независимо от того, какая партия победит на грядущих выборах в Конгресс.

«Помощь Украине остается нерушимой. Я думаю, что так же думает и президент Байден. Буквально вчера тут были сенатор Кунс, сенатор Портман – это республиканец и демократ, они четко обозначили, что будет поддержка Украины в виде тех или иных ресурсов, которые необходимы для того, чтобы украинцы продолжали проводить свои действия. Безусловно, я не буду говорить о внутренней политике Соединенных Штатов или что произойдет во вторник, тем не менее, президент будет работать дальше, что касается этой поддержки со стороны двух политических партий, подобная помощь предоставлялась и будет предоставляться», – заявил Салливан.

Напомним, накануне конгрессвумен Маржори Тейлор Грин заявила, что в случае победы республиканцев, транши Украине будут радикально сокращены.