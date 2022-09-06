Советник беглого мариупольского экс-мэра обьявил школы города «филиалы ГУЛАГа»

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Школы перешедшего под контроль ДНР Мариуполя якобы превращены в «филиалы ГУЛАГа»

Такими странными фантазиями поделился с читателями своей странички в соцсети советник беглого украинского экс-мэра Мариуполя Вадима Бойченко Петр Андрющенко.

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По словам украинского чиновника, на стенах возобновивших учебный процесс мариупольских школ развешаны новые правила и требования.

«Дети входят через обыск с металлодетектором. По большей части на контроле бойцы так называемой ДНР. Обыскивают всех и везде независимо от пола и возраста. Нередкие случаи, когда у детей до 15 лет забирают металлические рубли, ссылаясь, что металл нельзя. Без возвращения», – говорится в сообщении.

Андрющенко пишет, что каждый урок начинается и заканчивается гимном России.

«Детям запрещено разговаривать о войне. Запрещено делиться воспоминаниями о пережитом. Вход в школы родителям запрещен. Это не Оруэлл. Это что-то другое. Мощнее и страшнее», – добавляет украинский пропагандист.

Напомним, перед 1 сентября в сети прошла информация с фото и видеоподтверждении того, что в краткие сроки строители из России восстановили и подготовили к работе сразу несколько школ Мариуполя, где уже учатся дети.

Также отметим, что называющий себя «мэром Мариуполя» беглый ставленник олигарха Рината Ахметова Вадим Бойченко фактически с весны проживает на территории Украины, а сход горожан выбрал нового главу городской администрации – бывшего директора завода Азовмаш и депутата местного горсовета от партии ОПЗЖ Константина Иващенко.