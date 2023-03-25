Советник главкома ВСУ: На Украину придется вводить войска НАТО

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Нынешней весной и летом Украина получает прекрасное окно возможностей для нанесения решающего поражения российской армии.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил Дэн Райс, президент Американского университета в Киеве и советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

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«Визит Путина в Мариуполь скорее демонстрирует его преданность войне, что, конечно, не очень хорошо, но уже как есть», – сказал Райс в интервью киевскому изданию «Новое время».

Он считает маловероятными компромиссы с Россией.

«Украина должна вернуть свои границы 1991 года. А после победы сюда сразу и обязательно должны прийти международные силы, как мы сейчас имеем в Южной Корее. Агрессор маловероятно пойдет в наступление на международные силы. В конце концов, Украина должна стать частью НАТО. И тогда статья 5 будет задействована, если Россия когда-нибудь вернется. Но международные силы — принципиальны и должны прийти сразу», – подчеркивает советник Залужного.

Залужный и Райс (справа) позируют с картиной, на которой изображено уничтожение флагмана Черноморского флота крейсера «Москва».

Кроме того, он называет Артемовск (Бахмут) «местом, куда российская армия пришла, чтобы умереть».

«Эта украинская стратегия была блестящей: деградировать россиян в течение зимы, а затем контратаковать, когда украинская армия станет сильнее и лучше обученной и теперь будет иметь бронированную силу не только из танков Leopard, но и боевых машин Bradley и MRAP, устойчивых к подрывам на минах. Таким образом, есть гораздо больше возможностей для входа в районы, которые будут сильно заминированы, они могут быть защищены, чтобы прорваться, окружить и убить российскую армию», – отмечает американец.

Впрочем, в интервью он противоречит сам себе. Например, утверждает, что «украинские военные уничтожили российскую армию», но далее уже не столь категоричен.

«Хорошее окно наступления — весной и летом, когда танковые силы могут действовать. Так что времени для победы достаточно. Большой вопрос в том, достаточно ли большая сила собрана сейчас, чтобы преодолеть русскую армию? Российская армия все еще очень опасна. И досадно, что украинцы вынуждены идти на большие жертвы», – сокрушается Райс.