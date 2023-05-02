Советник главы ДНР: Война изменилась

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Характер военных действий в зоне СВО требует постоянного развития тактических подходов и технических средств. Но все необходимые полномочия на местах есть.

Об этом в эфире «Россия 24» заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Война действительно изменилась, и сам подход к боевым действиям, и тактика применения различных средств, – отметил он. – Наличие беспилотный авиации, беспилотных систем и морских, и на земле вносит свои коррективы, меняет тактику действия подразделений. Это на самом деле так, и на самом деле что-то постоянно изобретают сами бойцы. Думаю, вы видели в последнее время изобретение новых беспилотных систем, и летающих, и наземных, и сразу же формируется какой-то ответ, сразу формируются какие-то средства противодействия на местах и на государственном уровне. Недавно новая программа появилась по внедрению беспилотных летательных аппаратов и в народное хозяйство, и в армии в том числе. Просто ничто не стоит на месте, и здесь самое главное, действительно, вовремя учиться и делать выводы из текущей ситуации».

С точки зрения процедурных решений, здесь особой реформы не нужно, считает эксперт. У командиров достаточно полномочий, чтобы принимать оперативные решения.

«У командиров нам местах, у командиров батальонов, бригад достаточно большая самостоятельность и достаточно большой запас этой самостоятельности для принятия решений. Собственно говоря, на то они и командиры, чтобы принимать решения и бытовые, и боевые в том числе. Думаю, что здесь как раз согласование и, опять же, согласование между самим подразделениями, связи – они все есть. И заявления, что нет самостоятельности, немножко не соответствуют действительности».

Представитель властей ДНР подчеркнул, что условия на передовой не могут быть как в пионерском лагере, тем более, что в окопах бойцы не находятся постоянно. «За ленточку» отправляются вахтами, давая возможность перевести дух и привести себя в порядок.

«В окопах практически не живут, подразделения ротируются вахтами, кто-то находится на переднем крае, через несколько суток их меняют, и они, соответственно, оказываются в тепле, могут себя привести в порядок, отдохнуть. То есть ротация происходит постоянно, без ротации фронт просто жить не будет, – подчеркнул Гагин.

По его словам, погода создает сложности для каждой стороны.

«И на самом деле это не пионерский лагерь – это действительно война, и там по-другому быть не может. Поэтому, если честно, может быть где-то более критично стоит относиться ко всей информации, которая идёт в интернет. Очень часто эта информация инициируется противником, очень часто снимаются какие-то фейки, и я считаю, что наш зритель, наши граждане должны более критично относиться к любой информации и, прежде всего, воспринимать информацию из официальных источников, из наших официальных СМИ», – добавил советник Пушилина.