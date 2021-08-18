Советник главы ЛНР: Донбасс не устроит частичное выполнение «Минска»

18.08.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Республики Донбасса не устроит частичное выполнение Украиной «Минских соглашений». Без предоставления особого статуса региону со всеми вытекающими правами эти соглашения никчемны и не будут способствовать урегулированию ситуации.

Об этом в эфире интернет-канала «Международная жизнь» заявил советник главы ЛНР, представитель республики в политической рабочей группе на минских переговорах Родион Мирошник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

<span data-mce-type=bookmark style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class=mce_SELRES_start>﻿</span>

«Донбасс не устроит отсутствие особого статуса в полном его смысле – с собственной армией, силовыми структурами, законодательством о языке, политике, местными органами власти, экономикой, хозяйственной деятельностью и так далее. Вот то, что называется в «парижских соглашениях» – все аспекты особого статуса. То есть до тех пор, пока это не будет согласовано, сама реализация или имплементация «формулы Штайнмайера» из всего остального не имеет смысла», – сказал луганский политик.

«Учитывая, что мы уже шесть лет занимаемся тем, что по деталям, по всем буквам и запятым разбираем особенности этого особого статуса, который предполагается «Минскими соглашениями». Поэтому на мой взгляд, отдельным шагом Украина может его выполнить, только это ничего не даст для урегулирования конфликта», – заявил Мирошник.