Советник главы МВД Украины анонсировал ракетные удары по России и Белоруссии

13.06.2022  10:58 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Белоруссия, ВСУ-убийцы, Дзен, Крым, Россия, Сюжет дня, Украина
Новости Украины

Украине нужны ракеты средней дальности, чтобы наносить удары по территории Российской Федерации и Белоруссии. Об этом в эфире интернет-канала «Знай 24» заявил советник главы МВД Украины Виктор Андрусив, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Андрусив пообещал бомбить склады боеприпасов, ГСМ и военные базы, включая объекты в Крыму.

Украине нужны ракеты средней дальности, чтобы наносить удары по территории Российской Федерации и Белоруссии....

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«Для Путина, к сожалению, есть только одно решение этой ситуации – это ракеты средней дальности. Вот – единственный ответ, который на сегодняшний день возможен. Я думаю, не сразу, но к осени или осенью все к этому придут, потому что поймут, что только ракеты такой дальности позволят Путину выполнять то, что он будет обещать, потому что вариантов не выполнить у него не будет.

Нам не нужна территория Российской Федерации – нашими целями являются базы, с которых осуществляются поставки, склады боеприпасов и так далее, потому ракеты полетят в базы, а не в Российскую Федерацию. Есть базы и на территории Белорусской Республики…

У нас идет война, мы не атакуем Российскую Федерацию, мы атакуем террористов, которые напали на нашу страну и нам в принципе все равно, где их базы находятся. Но еще раз говорю – никакую Российскую Федерацию, ни квадратного метра их земли нам не нужно. И напоминаю, что Крым – это украинская территория», – заявил Андрусив.

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