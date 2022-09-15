Советник главы Республики Крым Эрвин Мусаев обратился к землякам

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Крымским татарам, проживающим на полуострове, не мешает знать, что творили с их соотечественниками боевики «Азова», чей гимн они ставят на свадьбах своих детей. Легко жить в Российской Федерации, пользоваться всеми ее экономическими благами – и не замечать, что это отстаивают ценой своей жизни российские военнослужащие.

Такое мнение в эфире телеканала «Миллет» высказал советник главы Республики Крым Эрвин Мусаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Соотечественники из 126-й гвардейской бригады единогласно приняли решение, что будут принимать участие в специальной военной операции, и стали не просто ее участниками, а героями, – подчеркнул Мусаев. – Я с ними общаюсь, не буду называть их имена, но они продолжают нести свой воинский долг, каждый день вносят свою лепту в победу нашей страны, свою часть – в то, чтобы наша страна развивалась и существовала. И параллельно есть наши соотечественники, которые устраивают такие свадьбы, где играет песня, под которую вырезали сотни тысяч поляков, евреев города Львов. И она всегда используется, чтобы пролить кровь невинных людей. А сегодня мы её ставим в Бахчисарае, в столице Крымского ханства, ставим гимн УПА (запрещена в РФ – ред.). Это просто уму непостижимо, насколько это глупо и не поддается логике. Я очень сожалею, что люди делают такие ошибки».

Советник главы отметил, что с первых дней СВО выезжал в соседнюю Херсонскую область с гуманитарными конвоями и не понаслышке знает, что делали боевики запрещенного в РФ «Азова», чей гимн «Червона калина» звучал на крымско-татарской свадьбе.

«Общаюсь с людьми в Херсонской области, с нашими соотечественниками, которые 8 лет страдали от этих националистов. Если кто не знает, то батальон «Азов» базировался в Геническе, и там наших соотечественников увозили в багажнике, избивали, отбирали бизнес. Когда началась специальная военная операция и людей освободили, они спросили, почему это не произошло ещё в 2014 году? – сообщил Мусаев. – Легко жить в Российской Федерации, пользоваться всеми экономическими благами нашего государства и занимать такую позицию по отношению к нашему обществу. Сегодня нужно чётко определиться, на двух стульях не усидишь. Надо для себя принимать решение. Кто для себя решение не примет, мы им поможем».

По словам советника, в большинстве своем крымско-татарский народ поддерживает президента РФ, поэтому враг использует межнациональную рознь для создания конфликтов.

«Методичка одна и та же, мы её видим на протяжении десятилетий. Когда ВСУ зашли в Харьковскую область, учителям дали по 15 лет. И сегодня все учителя Крыма, вне зависимости от национальности, будут такими же врагами для Украины, и всем светит по 15 лет тюрьмы за преподавание в школах. Нужно понимать, что мы сегодня находимся в одном государстве, и для этих людей мы все враги, – напомнил Мусаев. – Я вижу, что у нас есть определённые пробелы в патриотическом воспитании нашей молодёжи. Мне очень нравится, что сегодня в школах поднимают флаг Российской Федерации и исполняют гимн – это первый важный шаг, к которому мы очень долго шли, чтобы правильно воспитывать нашу молодёжь. Считаю, что это инициативу нужно ввести в высших и средних учебных заведениях, потому что мы обязаны прививать нашей молодёжи любовь к нашему государству».