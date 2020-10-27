Советник Кадырова пригрозил Макрону карой Всевышнего

27.10.2020, Москва, Максим Карпенко

Муфтий Чеченской Республики Салах-Хаджи Межиев объявил президента Франции Эммануэля Макрона террористом №1.

Об этом он написал в блоге Духовного управления мусульман ЧР, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам муфтия, который одновременно является советником главы Чеченской Республики, Макрон, поддерживая убитого профессора колледжа Конфлан-Сент-Онорин разжигает межнациональную и межрелигиозную рознь.

«Макрон, преследуя западные либеральные взгляды на все, что связано с духовной жизнью общества, религией, ушел далеко от общечеловеческих ценностей. Макрон – это лицо Запада, где неприемлемы традиционные ценности, тем более Ислам. Вместо того чтобы осудить провокационные действия погибшего профессора, который прекрасно понимал на что он шел, стараясь осквернить честь величайшего из людей, созданного Всевышним Аллахом, начал свое заранее проигрышное шествие на Ислам…

Макрон, ты являешься террористом номер 1 в мире. Ты, оскорбляя нашего Пророка, оскорбляешь всех Пророков (мир им) и все религии. Макрон, ты самое унизительное существо, враг Всевышнего Аллаха, враг человечества, враг всех мусульман, который не имеет никаких нравственных устоев и ценностей. Макрон, в тебе и тебе подобных проявляется вся сущность подлинного терроризма и экстремизма, взращенного на западных псевдоценностях мультилиберализма и вседозволенности. Пусть Всевышний покарает тебя и тебе не избежать Гнева Творца.

Что вы себе позволяете? Вы своими руками разжигаете межнациональную и межрелигиозную рознь! Вижу, как вы умышленно подстрекаете мусульман на провокационные действия, сделав умалишённого профессора «национальным героем», – написал муфтий.

Напомним, 16 октября во французском городе Конфлан-Сент-Онорин, что недалеко от Парижа, был убит преподаватель истории и географии Самюэль Пати, который ранее показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. СМИ писали, что предполагаемым убийцей является 18-летний чеченец Абдуллах Анзоров.

«ПолитНавигатор» писал, что глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал заявление, адресованное украинскому президенту Владимиру Зеленскому, где в жестких выражениях потребовал прекратить лгать, юлить и вилять.